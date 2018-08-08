Ушли в рост: россияне перестают экономить на ЖКУ
Средний чек за коммуналку обогнал инфляцию в пять раз.
Средний чек за коммуналку обогнал инфляцию в пять раз.
Средний чек за
При этом наименьший рост коммунального платежа был зафиксирован в Сбербанке — всего лишь 2%. А средний чек там составил 1520 рублей, сообщили в
Низкий средний платеж за ЖКУ через Сбербанк связан с тем, что услугами этой кредитной организации пользуются в основном граждане с наличием льгот — пенсионеры, ветераны, объяснил такую динамику эксперт
Самый большой рост был зафиксирован в Сибирском федеральном округе. Там средний платеж увеличился на 200% — до 2717 рублей, отметил директор центра развития розничных цифровых решений Росбанка Алексей Лола. На втором месте Южный федеральный округ — рост на 29% (1869 рублей). При этом самый большой платеж традиционно в Москве — 3450 рублей.
При этом есть регионы, в которых средний чек за коммуналку уменьшился. Лидером по снижению среднего платежа стала Волгоградская область, рассказали «Известиям» в банке «Русский стандарт». Там оно составило 167 рублей. На втором месте по этому показателю Пензенская область. В регионе средний платеж за коммунальные уменьшился на 143 рубля. На 88 и 45 рублей средний чек снизился в Алтайском крае и Самарской области соответственно.
На рост среднего чека за ЖКУ влияет не только ежегодная индексация, отметил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Он напомнил, что темпы повышения стоимости коммунальных услуг не превышают прогнозируемую инфляцию в 4%. Существенный рост коммунального платежа может быть связан с тем, что изменилась норма потребления в регионах.
То есть тариф может быть один или он проиндексирован, допустим, на 3%, но когда меняется норма потребляется, то люди платят больше за меньшую норму потребления.
Также на рост платы за ЖКУ мог повлиять и тот факт, что россияне могли начать меньше экономить на коммуналке. Игорь Николаев напомнил, что после четырехлетнего снижения реальных доходов населения в этом году они начали расти. Это привело к тому, что население стало больше потреблять.
Сейчас Федеральная антимонопольная служба меняет тарифы ЖКХ по принципу «инфляция минус». То есть, их рост должен быть меньше прогнозируемого роста цен. При этом внутри платежки услуги могут быть проиндексированы разными темпами — главное, чтобы общая сумма в квитанции не увеличилась сильнее инфляции. С 1 июля 2018 года индексация тарифов для населения в среднем по стране составила 4%.