Ушли в рост: россияне перестают экономить на ЖКУ

Источник: Известия

Средний чек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в первые шесть месяцев 2018 года вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, что превысило инфляцию в пять раз. Об этом свидетельствуют данные консенсус-опроса банков из топ-30, клиенты которых оплачивают через них коммунальные услуги. Такой рост среднего чека эксперты объясняют изменением норм потребления ресурсов в регионах, а также увеличением реальных зарплат и доходов населения, из-за чего граждане стали меньше экономить на ЖКУ.

Средний коммунальный платеж в первом полугодии составил 2679 рублей — он вырос на 10,6%, следует из результатов опроса «Известиями» банков из топ-30. Таким образом, чек за коммуналку увеличился в пять раз больше, чем поднялись цены на товары и услуги за этот же период.

При этом наименьший рост коммунального платежа был зафиксирован в Сбербанке — всего лишь 2%. А средний чек там составил 1520 рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации. В остальных банках плата за услуги ЖКХ составила чуть менее 3 тыс. рублей.

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Низкий средний платеж за ЖКУ через Сбербанк связан с тем, что услугами этой кредитной организации пользуются в основном граждане с наличием льгот — пенсионеры, ветераны, объяснил такую динамику эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ РАНХиГС Игорь Кокин. Услугами остальных банков из топ-30 пользуется в основном трудоспособное население без льгот.

Самый большой рост был зафиксирован в Сибирском федеральном округе. Там средний платеж увеличился на 200% — до 2717 рублей, отметил директор центра развития розничных цифровых решений Росбанка Алексей Лола. На втором месте Южный федеральный округ — рост на 29% (1869 рублей). При этом самый большой платеж традиционно в Москве — 3450 рублей.

При этом есть регионы, в которых средний чек за коммуналку уменьшился. Лидером по снижению среднего платежа стала Волгоградская область, рассказали «Известиям» в банке «Русский стандарт». Там оно составило 167 рублей. На втором месте по этому показателю Пензенская область. В регионе средний платеж за коммунальные уменьшился на 143 рубля. На 88 и 45 рублей средний чек снизился в Алтайском крае и Самарской области соответственно.

В пресс-службе Минстроя со ссылкой на данные ФАС «Известиям» сообщили, что в 2017 году фактический рост размера платы граждан за коммунальные услуги составил 3,87%.

На рост среднего чека за ЖКУ влияет не только ежегодная индексация, отметил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Он напомнил, что темпы повышения стоимости коммунальных услуг не превышают прогнозируемую инфляцию в 4%. Существенный рост коммунального платежа может быть связан с тем, что изменилась норма потребления в регионах.

То есть тариф может быть один или он проиндексирован, допустим, на 3%, но когда меняется норма потребляется, то люди платят больше за меньшую норму потребления. Игорь Николаев директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton

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Также на рост платы за ЖКУ мог повлиять и тот факт, что россияне могли начать меньше экономить на коммуналке. Игорь Николаев напомнил, что после четырехлетнего снижения реальных доходов населения в этом году они начали расти. Это привело к тому, что население стало больше потреблять.