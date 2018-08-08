Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Убийство отца тремя дочерьми: что показала экспертиза - СМИ
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
Сын Анфисы Чеховой растет копией матери
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
7 способов визуально увеличить грудь без пуш-апов и операций
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Daily Express в шоке от заявления Лаврова
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Мать убивших отца сестер сделала громкое заявление - СМИ
Выплыло прошлое Хачатуряна, убитого дочерьми
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым - СМИ
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
08:43 (мск), источник: Известия

Ушли в рост: россияне перестают экономить на ЖКУ

Средний чек за коммуналку обогнал инфляцию в пять раз.

Источник: Известия

Средний чек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в первые шесть месяцев 2018 года вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, что превысило инфляцию в пять раз. Об этом свидетельствуют данные консенсус-опроса банков из топ-30, клиенты которых оплачивают через них коммунальные услуги. Такой рост среднего чека эксперты объясняют изменением норм потребления ресурсов в регионах, а также увеличением реальных зарплат и доходов населения, из-за чего граждане стали меньше экономить на ЖКУ.

Средний коммунальный платеж в первом полугодии составил 2679 рублей — он вырос на 10,6%, следует из результатов опроса «Известиями» банков из топ-30. Таким образом, чек за коммуналку увеличился в пять раз больше, чем поднялись цены на товары и услуги за этот же период.

При этом наименьший рост коммунального платежа был зафиксирован в Сбербанке — всего лишь 2%. А средний чек там составил 1520 рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации. В остальных банках плата за услуги ЖКХ составила чуть менее 3 тыс. рублей.

Читайте также
МЭР предлагает учесть увеличение НДС при расчете тарифов ЖКХ

Низкий средний платеж за ЖКУ через Сбербанк связан с тем, что услугами этой кредитной организации пользуются в основном граждане с наличием льгот — пенсионеры, ветераны, объяснил такую динамику эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ РАНХиГС Игорь Кокин. Услугами остальных банков из топ-30 пользуется в основном трудоспособное население без льгот.

Самый большой рост был зафиксирован в Сибирском федеральном округе. Там средний платеж увеличился на 200% — до 2717 рублей, отметил директор центра развития розничных цифровых решений Росбанка Алексей Лола. На втором месте Южный федеральный округ — рост на 29% (1869 рублей). При этом самый большой платеж традиционно в Москве — 3450 рублей.

При этом есть регионы, в которых средний чек за коммуналку уменьшился. Лидером по снижению среднего платежа стала Волгоградская область, рассказали «Известиям» в банке «Русский стандарт». Там оно составило 167 рублей. На втором месте по этому показателю Пензенская область. В регионе средний платеж за коммунальные уменьшился на 143 рубля. На 88 и 45 рублей средний чек снизился в Алтайском крае и Самарской области соответственно.

В пресс-службе Минстроя со ссылкой на данные ФАС «Известиям» сообщили, что в 2017 году фактический рост размера платы граждан за коммунальные услуги составил 3,87%.

На рост среднего чека за ЖКУ влияет не только ежегодная индексация, отметил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Он напомнил, что темпы повышения стоимости коммунальных услуг не превышают прогнозируемую инфляцию в 4%. Существенный рост коммунального платежа может быть связан с тем, что изменилась норма потребления в регионах.

То есть тариф может быть один или он проиндексирован, допустим, на 3%, но когда меняется норма потребляется, то люди платят больше за меньшую норму потребления.
Игорь Николаев
директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton
Читайте также
Фонд ЖКХ ждет продолжения

Также на рост платы за ЖКУ мог повлиять и тот факт, что россияне могли начать меньше экономить на коммуналке. Игорь Николаев напомнил, что после четырехлетнего снижения реальных доходов населения в этом году они начали расти. Это привело к тому, что население стало больше потреблять.

Сейчас Федеральная антимонопольная служба меняет тарифы ЖКХ по принципу «инфляция минус». То есть, их рост должен быть меньше прогнозируемого роста цен. При этом внутри платежки услуги могут быть проиндексированы разными темпами — главное, чтобы общая сумма в квитанции не увеличилась сильнее инфляции. С 1 июля 2018 года индексация тарифов для населения в среднем по стране составила 4%.

 Стали сговорчивее: как сирийские курды активизируют контакты с Дамаском
Алтайский синдром: как в России нашли самый болезненный регион
Госдеп призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
В Крыму нашли затонувшее римское судно
Сергей Иванов рассказал о секретном плане по Грузии в 2008 году
ВВС Испании случайно запустили ракету в сторону Эстонии
На чем построена система обвинений против Москвы
Названо положительное свойство стресса
Эксперты выяснили, где находятся самые грибные места страны
Спорт
Московский «Спартак» начинает выступление в Лиге чемпионов Встреча, которая пройдет на поле соперника в Салониках, станет для российской команды дебютной в нынешнем еврокубковом сезоне
Hi-Tech
Из космоса пришел загадочный сигнал Его источник неизвестен.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 способов
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь