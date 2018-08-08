Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На выход: Египет попросил дипломатов РФ покинуть столицу — СМИ
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Лолита жалеет о предстоящей разлуке с дочкой
Родные и друзья семьи Хачатурян рассказали о жизни сестер-убийц
Степаненко впервые прокомментировала развод с Евгением Петросяном
Где на самом деле крестили Иисуса ХристаОб этом до сих пор спорят ученые, политики и верующие. Одни утверждают, что это событие произошло на западном берегу Иордана, другие - на восточном
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Мать убивших отца сестер сделала громкое заявление - СМИ
Выплыло прошлое Хачатуряна, убитого дочерьми
Медики решили выписать Иосифа Кобзона: его состояние нестабильно
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
11:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Из-за жары в Финляндии исчезли комары. Но их место заняли оводы

Из-за жаркого лета в Финляндии сильно уменьшилась популяция комаров, однако другие кровососущие чувствуют себя прекрасно, сообщают местные СМИ.

Источник: Hans/СС0

Температура воздуха в Европе в минувшие выходные приблизилась к рекордным уровням. Северная страна пережила самый жаркий июль в своей истории — в одном из городов температура поднялась до 33,7 градусов Цельсия.

Из-за жары комары, которые каждое лето портят финнам отдых на природе, фактически исчезли из некоторых районов. Как объясняет профессор Лапландского университета доктор Юкка Салмела, неглубокие пруды Лапландии, в которых главным образом размножаются комары, этим летом по большей части пересохли, и самкам комаров стало некуда откладывать личинки.

Ушли одни — пришли другие

Новость
Ты не получишь моей крови: 18 неожиданных лайфхаков от комаров

Однако нынешние жаркие условия идеальны для размножения слепней и оводов, предупреждает эксперт. Оба этих вида относятся к мухам-паразитам, однако оводы отличаются тем, что они, найдя себе жертву, откладывают яйца ей под кожу; слепни ограничиваются тем, что просто пьют кровь теплокровных — будь то крупный рогатый скот, человек или другое млекопитающее.

«Было даже смешно от того, сколько там было слепней», — вспоминает доктор Салмела свою летнюю поездку в общину Соданкюля на севере Лапландии.

От рекордно жаркого лета пострадали финские молочные фермы — из-за низкого сбора сена у них может не хватить корма для животных будущей зимой, а значит, часть животных будут вынуждены отправить на бойню, сообщает финское радио Yle.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Британские пабы уходят в прошлое. Где теперь пить эль и портер?
Пресса Британии: эксперты по химоружию возвращаются за "новичком"
Госдеп призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Дважды избежавший казни убийца устал ждать смерти
Шнуров заступился за Монеточку после критики Земфиры в ее адрес
Россияне превращаются в «вечных детей» и поздно заключают браки
Средний чек за коммуналку обогнал инфляцию в пять раз
Археологи рассказали, где на самом деле крестили Иисуса Христа
Рекорды выносливости: комнатные растения, о которых можно забыть
Спорт
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ Золотые медали синхронисток упрочили лидерство сборной России в общем медальном зачете объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта
Hi-Tech
Из космоса пришел загадочный сигнал Его источник неизвестен.
Авто
«Мерседесы» смогут вытаскивать самих себя (без лебёдки) В Youtube появился видеоролик, который демонстрирует работу нового режима антипробуксовочной системы
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Владимир Пресняков умилил соцсети снимком с сыном Артемий становится все больше похожим на своего знаменитого папу.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь