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10:50 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, зачем викинги колонизовали Гренландию

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Викинги проникли на территорию Гренландии ради добычи бивней моржей, монополию на торговлю которыми они удерживали на протяжении четырех веков. К такому выводу пришли генетики и историки, опубликовавшие статью в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Табличка со сценой из Библии, выточенная из викингской моржовой кости | Источник: Museum of Archaeology and Anthropology - Universit

«Генетический анализ показывает, что к 1100 году нашей эры Гренландия стала главным поставщиком моржовой кости для Западной Европы, фактически полной монополией в этой области. Высокий спрос на этот материал поддерживал жизнь колоний викингов на этом острове четыре столетия. Пока не понятно, что именно привело к их исчезновению», — рассказывает Джеймс Барретт (James Barrett), археолог из Кембриджского университета (Великобритания).

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Если верить сагам викингов, первооткрывателями Нового Света и Америки были не Христофор Колумб и его команда, а норвежские мореплаватели под водительством Эрика Рыжего и его сыновей, которые были изгнаны из Норвегии в конце 10 века. После долгих плаваний, Гренландия стала их новой родиной приблизительно в 986 году.

Сам факт присутствия викингов на Гренландии и в «Винланде» — на острове Ньюфаундленд и полуострове Лабрадор — сегодня не вызывает сомнения ученых благодаря множеству археологических находок и радиоуглеродных датировок. Споры вызывают два других момента — почему Эрик Рыжий назвал Гренландию «зеленым островом» и то, почему викинги сначала колонизировали, а затем покинули новые земли.

Барретт и его коллеги, занимающиеся уже несколько лет «генетической археологией» Северной Европы, нашли ответ на этот вопрос, изучая фрагменты моржовой кости и различные украшения из бивней этих морских гигантов, найденные или хранившиеся в Норвегии, на северо-востоке Англии и в других регионах Европы, где в прошлом находились крупнейшие торговые центры средневековья.

Во времена ледникового периода, как отмечают ученые, популяция моржей была разделена на две половины, одна из которых жила у берегов Америки и Гренландии, а вторая — у берегов будущей Норвегии и России. Подобное разделение отразилось на устройстве их геномов, сделав их непохожими друг на друга.

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Это натолкнуло ученых на мысль извлечь обрывки ДНК из этих кусочков моржовой кости, расшифровать ее и попытаться найти реальную «родину» всех этих украшений. В общей сложности историки и генетики проанализировали 36 подобных артефактов, часть из которых датируется 10−11 веками, а другие были изготовлены значительно позже. Этот анализ неожиданным образом раскрыл интересную страницу из истории викингов Гренландии.

Как оказалось, все древние украшения были изготовлены из бивней моржей, живших на берегах Баренцева моря и других северных регионов Евразии. Ситуация резко изменилась в начале 12 века — фактически все артефакты, сработанные в это время и в более поздние эпохи, содержали в себе следы ДНК только «американских» моржей.

Единственным источником этих бивней, как отмечает Барретт, могли выступать две колонии викингов в Гренландии и их поселения на Ньюфаундленде, на берегах которых и сегодня живут большие группы западных моржей.

На их долю в 12−15 веках, как показывают расчеты археологов, приходилось около 94% европейской торговли моржовой костью, что делало Гренландию одной из первых экономических монополий.

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В пользу этого говорит то, что Гренландия платила десятину церкви не деньгами, а моржовой костью, а также использовала ее для того, чтобы организовать свое собственное епископство, а также для подкупа враждебно настроенных вождей и даже норвежских королей.

Что заставило викингов покинуть Гренландию и забросить сверхприбыльную монополию, пока не понятно. По словам археолога, на эту роль могут претендовать как природные катаклизмы, такие как наступление «малого ледникового периода» в середине 15 века, так и более прозаические вещи.

К примеру, бивни моржей могли просто выйти из моды, уступив место слоновьей кости, а сами колонии моржей могли истощиться в результате хищнической охоты со стороны потомков Эрика Рыжего. Как надеется Барретт, ответ на этот вопрос будет рано или поздно открыт в летописях или других памятниках истории викингов.

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