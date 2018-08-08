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07:58 (мск), источник: Вести Иркутск

Машины скорой медицинской помощи начали поступать в муниципалитеты Иркутской области

Они были приобретены по инициативе депутатов областного парламента в этом году на средства региональной казны. И сейчас вопрос их распределения — на особом контроле Законодательного собрания.

Источник: Вести Иркутск

Так, восемь «УАЗов» повышенной проходимости направлены в Тулун и Тулунский район. Столько же — в Куйтунский. И ещё пять — в Боханский. Кроме того, семь машин скорой помощи, в том числе — марки «Соболь», поступило в Черемховский район. По словам врачей этих территорий, приобретение новых «неотложек» позволит повысить как оперативность, так и качество оказываемых людям медицинских услуг. Особенно в отдалённых деревнях и посёлках. Спикер Сергей Брилка подчеркнул, что областной парламент продолжит отслеживать процесс обновления парка «скорых» в сельских территориях области.

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