Машины скорой медицинской помощи начали поступать в муниципалитеты Иркутской области

Так, восемь «УАЗов» повышенной проходимости направлены в Тулун и Тулунский район. Столько же — в Куйтунский. И ещё пять — в Боханский. Кроме того, семь машин скорой помощи, в том числе — марки «Соболь», поступило в Черемховский район. По словам врачей этих территорий, приобретение новых «неотложек» позволит повысить как оперативность, так и качество оказываемых людям медицинских услуг. Особенно в отдалённых деревнях и посёлках. Спикер Сергей Брилка подчеркнул, что областной парламент продолжит отслеживать процесс обновления парка «скорых» в сельских территориях области.