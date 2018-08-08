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11:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Владивостока поручил увеличить штрафы за незаконную рекламу

Собственники и арендаторы зданий обязаны закрашивать граффити на стенах.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты административно-территориальных управлений администрации Владивостока напоминают собственникам и арендаторам о необходимости оперативно закрашивать надписи и граффити на фасадах зданий, не допускать размещения незаконной рекламы, заботиться о санитарном состоянии и благоустройстве прилегающей территории.

Сотрудники всех пяти АТУ краевого центра ежедневно по жалобам граждан и в ходе плановых мероприятий проводят рейды, в ходе которых выявляют незаконных торговцев, самовольно установленные объекты, грязные фасады зданий, незаконную рекламу и другие правонарушения. За что и привлекают виновных к ответственности.

«В большинстве случаев ответственные лица уже знают о своих обязанностях и стараются сразу же убрать незаконную рекламу — афиши и бумажные объявления, закрасить или стереть граффити. Так, к примеру, в числе последних адресов, где собственниками были оперативно очищены от граффити и незаконной рекламы фасады зданий — Алеутская, 51, Семёновская, 9 и 17, Пограничная, 12, Адмирала Фокина, 23 и ряд других адресов. Тем, кто недобросовестно относится к своим обязанностям, напоминаем о существующих требованиях», — рассказали в АТУ Фрунзенского района.

Отметим, что сотрудники АТУ города в ходе ежедневных рейдов фиксируют все проблемные участки: течи, свалки мусора, незаконные рекламные вывески и другие нарушения. Информация об этом передается ответственным лицам для дальнейшего устранения.

В наведении чистоты и порядка в городе ежедневно заняты десятки единиц спецтехники — поливомоечные машины, вакуумные пылесосы, самосвалы и погрузчики, а также дорожные рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

К слову, по поручению главы города Виталия Веркеенко в этом году были разработаны новые правила благоустройства, согласно которым ужесточится ответственность за нарушения в сфере благоустройства и охраны окружающей среды. Уже в скором времени возрастут штрафы за незаконный сброс мусора в неустановленных местах, организацию свалок, незаконную рекламу и другие правонарушения.

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