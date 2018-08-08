В Хабаровском крае ловцы косаток столкнулись с сахалинской общественностью

Отловщики косаток в заливе Николая на побережье Тугуро-Чумиканского района не дали себя проконтролировать сахалинской общественности. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказала руководитель проекта «Друзья океана» Валентина Мезенцева.

— Несколько наших волонтёров с Сахалина сейчас находятся в экспедиции на территории Хабаровского края. В заливе Николая они занимаются общественным контролем отлова косаток и белух. Их там ловят якобы для просветительских целей, а на самом деле продают в зарубежные океанариумы, — сообщила Валентина Мезенцева. — Наши ребята зафиксировали в заливе Николая судно «Юрий Швецов», на котором в настоящий момент находится две отловленные косатки. Всего на судне установлено четыре контейнера для перевозки животных. На обращение к экипажу корабля, посмотреть состояние животных, они получили отказ. Судно на быстром ходу начало уходить на юг, группа волонтёров сопровождала его, но при попытке съёмки на установленную на шест видеокамеру отловщики были готовы применить брандспойты. Попытка снять судно сверху дроном закончилось тем, что они открыли пальбу по нему из огнестрельного оружия.

Как выяснил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» судно приписано к порту Охотск. Владеет им хабаровская транспортная компания. В офисе этой фирме сообщили, что «Юрий Швецов» в настоящее время зафрахтован. Сообщить название компании, которая арендовала борт, отказались, сославшись на коммерческую тайну.

В региональном управлении Росрыболовства корреспонденту агентства подтвердили факт, что в этом году выдавались разрешения на отлов косаток. Но кто именно получил их, рассказывать не стали.

Напомним, коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года мораторием Международной китобойной комиссии, их отлов на территории России допустим исключительно в учебных и научно-просветительских целях. В этом году ТИНРО разрешило отловить в Охотском море 13 косаток и 200 белух.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало, что Генеральная прокуратура РФ инициировала уголовное дело о незаконной продаже семи косаток. Семь отловленных якобы в просветительских целях особей содержали на базах в Приморском и Хабаровском краях и впоследствии отправили за рубеж. Согласно таможенным документам стоимость только одной косатки составила 77 млн рублей, а общая сумма причиненного РФ ущерба превышает 270 млн рублей.