В Хабаровском крае ловцы косаток столкнулись с сахалинской общественностью
Инцидент произошёл в заливе Николая на севере региона.
Инцидент произошёл в заливе Николая на севере региона.
Отловщики косаток в заливе Николая на побережье
— Несколько наших волонтёров с Сахалина сейчас находятся в экспедиции на территории Хабаровского края. В заливе Николая они занимаются общественным контролем отлова косаток и белух. Их там ловят якобы для просветительских целей, а на самом деле продают в зарубежные океанариумы, — сообщила Валентина Мезенцева. — Наши ребята зафиксировали в заливе Николая судно «Юрий Швецов», на котором в настоящий момент находится две отловленные косатки. Всего на судне установлено четыре контейнера для перевозки животных. На обращение к экипажу корабля, посмотреть состояние животных, они получили отказ. Судно на быстром ходу начало уходить на юг, группа волонтёров сопровождала его, но при попытке съёмки на установленную на шест видеокамеру отловщики были готовы применить брандспойты. Попытка снять судно сверху дроном закончилось тем, что они открыли пальбу по нему из огнестрельного оружия.
В региональном управлении Росрыболовства корреспонденту агентства подтвердили факт, что в этом году выдавались разрешения на отлов косаток. Но кто именно получил их, рассказывать не стали.
Напомним, коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года мораторием Международной китобойной комиссии, их отлов на территории России допустим исключительно в учебных и
ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало, что Генеральная прокуратура РФ инициировала уголовное дело о незаконной продаже семи косаток. Семь отловленных якобы в просветительских целях особей содержали на базах в Приморском и Хабаровском краях и впоследствии отправили за рубеж. Согласно таможенным документам стоимость только одной косатки составила 77 млн рублей, а общая сумма причиненного РФ ущерба превышает 270 млн рублей.
— Мы надеемся, что общественный контроль повлияет на ситуацию, сделает эту сферу более прозрачной, ведь до этого никто не проводил подобную работу и поэтому о реалиях отловов мало что известно, — рассказал руководитель экспедиции «Друзей океана» в залив Николая Вячеслав Козлов. — Наша цель — мирное наблюдение за происходящим — фото и видеосъемка процесса отлова, которая станет достоянием общественности.