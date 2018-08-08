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04:57 (мск), источник: Губерния онлайн

Лучших мастеров декоративно-прикладного искусства наградят в Хабаровске

Итоги ежегодного конкурса «Ремесла Земли Дерсу», приуроченного к Международному дню коренных народов мира, подвели в Хабаровске.

Источник: Reuters

Соревнование объединило 20 мастеров декоративно-прикладного искусства коренных народов края из 13 муниципалитетов. Они представили более 125 изделий.

Так, в номинации «Традиционное декоративно-прикладное искусство» лучшей стала Татьяна Кимонко из села Верхний Нерген Нанайского района. Награду за «Современное декоративно-прикладное искусство» получит жительница села Синда Нанайского района Ольга Оненко. В введенной в этом году номинации «Сувенирное декоративно-прикладное искусство» первенство досталось Ивану Бельды из Хабаровска.

В номинации «Освоение детьми традиционных основ мастерства» приняли участие 13 детей из шести муниципалитетов. Состязание проходило в двух возрастных группах: 10−12 лет и 13−15 лет. Победителями стали Максим Дечули из Булавы Ульчского района и Вячеслав Косарев из Найхина Нанайского района.

Работы конкурсантов представлены в музее имени Гродекова, увидеть их там можно до 11 августа.

Свои награды победители получат во время фестиваля коренных народов «Праздник лета — древний свет». 11 августа в Краевом музыкальном театре соберутся творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного искусства из девяти муниципалитетов края, двух городских округов, а также гости из Приморского края. С 14:00 начнутся выступления творческих коллективов. Там же организуют выставку изделий мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства, проведут мастер-классы по выделке рыбьей кожи, бересты, по бисероплетению, вышивке оленьим волосом, меховой мозаике, изготовлению сэнгкэчэнов — эвенкийских оберегов удачи. В 16:00 состоится гала-концерт, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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