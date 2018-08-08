Лучших мастеров декоративно-прикладного искусства наградят в Хабаровске

Источник: Reuters

Соревнование объединило 20 мастеров декоративно-прикладного искусства коренных народов края из 13 муниципалитетов. Они представили более 125 изделий.

Так, в номинации «Традиционное декоративно-прикладное искусство» лучшей стала Татьяна Кимонко из села Верхний Нерген Нанайского района. Награду за «Современное декоративно-прикладное искусство» получит жительница села Синда Нанайского района Ольга Оненко. В введенной в этом году номинации «Сувенирное декоративно-прикладное искусство» первенство досталось Ивану Бельды из Хабаровска.

В номинации «Освоение детьми традиционных основ мастерства» приняли участие 13 детей из шести муниципалитетов. Состязание проходило в двух возрастных группах: 10−12 лет и 13−15 лет. Победителями стали Максим Дечули из Булавы Ульчского района и Вячеслав Косарев из Найхина Нанайского района.

Работы конкурсантов представлены в музее имени Гродекова, увидеть их там можно до 11 августа.