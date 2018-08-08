Лучших мастеров декоративно-прикладного искусства наградят в Хабаровске
Итоги ежегодного конкурса «Ремесла Земли Дерсу», приуроченного к Международному дню коренных народов мира, подвели в Хабаровске.
Итоги ежегодного конкурса «Ремесла Земли Дерсу», приуроченного к Международному дню коренных народов мира, подвели в Хабаровске.
Соревнование объединило 20 мастеров
Так, в номинации «Традиционное
В номинации «Освоение детьми традиционных основ мастерства» приняли участие 13 детей из шести муниципалитетов. Состязание проходило в двух возрастных группах: 10−12 лет и 13−15 лет. Победителями стали Максим Дечули из Булавы Ульчского района и Вячеслав Косарев из Найхина Нанайского района.
Свои награды победители получат во время фестиваля коренных народов «Праздник лета — древний свет». 11 августа в Краевом музыкальном театре соберутся творческие коллективы и мастера