Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как понять, что перед вами мейн-кун: 10 признаков
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
Лолита жалеет о предстоящей разлуке с дочкой
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Певица Бьянка вышла замуж
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Раскрыты подробности инцидента с лайнером РФ над Черным морем
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Юморист Святослав Ещенко расстался с женой после 20 лет брака
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза - СМИ
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер покатались на самокатах
Японцы предложили свадебные наряды для ролевых игр
Актриса Анна Соколова умерла на сцене во время репетиции - СМИ
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
03:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчан приглашают в семинарию на показы современных фильмов

С 26 августа в Хабаровской духовной семинарии начнет работать кинолекторий. Его посетители будут смотреть современные фильмы и обсуждать их с преподавателями семинарии, а также Тихоокеанского государственного университета.

Всего зрителям покажут 14 отечественных и зарубежных художественных фильмов, в их числе — «Страсти Христовы», «Бен Гур», «Хроники Нарнии», «Остров», «Монах и бес», «Поп» и другие.

Первой картиной, которую предложат посмотреть хабаровчанам, станет «Пророк Иеремия: обличитель царей» режиссера Гарри Уайнера. Показ начнется в 16:00.

«Многие из представленных фильмов имеют огромный миссионерский потенциал, широкие возможности для диалога, поэтому и зрителя мы ждем самого разного: церковного и нецерковного. Приходите! Интересно будет всем», — рассказали организаторы кинолектория.

Дополнительная информация представлена на сайте pravostok.ru, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

Все новости региона
Китайские школьники побывают в «Кванториуме» и прогуляются по набережной Комсомольска
Госдеп призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Имущество Петросяна и Степаненко арестовали
Ученые раскрыли причину высокой смертности мужчин в России
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
США потребовали от Порошенко выполнить условия МВФ
Почему на государственных флагах нет фиолетового цвета
Звезду фильма «Такси» прооперировали в Москве после драки
Спорт
Московский «Спартак» начинает выступление в Лиге чемпионов Встреча, которая пройдет на поле соперника в Салониках, станет для российской команды дебютной в нынешнем еврокубковом сезоне
Hi-Tech
Из космоса пришел загадочный сигнал Его источник неизвестен.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Почему в России столько одинаковых домов
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь