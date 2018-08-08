Хабаровчан приглашают в семинарию на показы современных фильмов

Всего зрителям покажут 14 отечественных и зарубежных художественных фильмов, в их числе — «Страсти Христовы», «Бен Гур», «Хроники Нарнии», «Остров», «Монах и бес», «Поп» и другие.
Первой картиной, которую предложат посмотреть хабаровчанам, станет «Пророк Иеремия: обличитель царей» режиссера Гарри Уайнера. Показ начнется в 16:00.
«Многие из представленных фильмов имеют огромный миссионерский потенциал, широкие возможности для диалога, поэтому и зрителя мы ждем самого разного: церковного и нецерковного. Приходите! Интересно будет всем», — рассказали организаторы кинолектория.
Дополнительная информация представлена на сайте pravostok.ru, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.