Хабаровск готовится к фестивалю мороженого

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске готовятся к проведению первого краевого фестиваля мороженого. Событие состоится на набережной 25 и 26 августа.

В Хабаровском крае четыре предприятия выпускают мороженое — хабаровские «Амур», ИП Амирханов, «Камелия» и ДАКГОМЗ из Комсомольска-на-Амуре. Они выпускают 140 самых разных видов. Причем, кроме уже привычных — со вкусом копченостей, чипсов, морских продуктов, добавлением грибов и овощей. Необычные вкусы нынче в тренде. Все они готовятся принять участие в фестивале, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Промкомплекс «Амур» за последнее время в два с половиной раза увеличил выпуск мороженого.

— Больше двадцати видов предлагаем мы нашим покупателям, — говорит начальник молочного цеха Максим Протасов. — Конечно, прежде всего классическое — сливочное, шоколадное, пломбир, а еще с различными наполнителями — вишня с ромом, банан и гранат в шоколаде, мохито, груша с карамелью. Причем, в этом году мы уже продали больше 21 тонны мороженого, за весь прошлый год только 19 тонн. Конечно, тут сработало много факторов, и в частности тот, что мороженое «Амура» стали продавать в торговой сети «Самбери». Конечно, надеемся, что участие в фестивале приведет к дальнейшему увеличению объемов производства.

Делают лакомство здесь только из натуральных продуктов — молока, которое поступает с Даниловской фермы, плюс настоящее сливочное масло. Нынешняя система сертификации позволяет проследить, откуда пришло масло и какого оно качества. И, конечно, секрет в старых проверенных ГОСТАх.

— По статистике, среднестатистический житель Хабаровского края съедает в год 3, 3 килограмма мороженого, — говорит министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николай Крецу. — Это примерно столько же, сколько в целом по стране. Причем, больше половины — привезенное из других регионов. Но наше мороженое очень хорошее, а потому мы хотим, чтобы это соотношение поменялось. Именно поэтому 25—26 августа на набережной Амура правительство края устраивает грандиозный фестиваль мороженого.

Как ранее сообщало агентство, на набережной появится город «Мороженск» с тематическими зонами: район сказок, район храбрецов с батутами и полосой препятствий, район пенной речки. В городе будет свой мэр, а также валюта — ледышки. На них можно будет приобрести сладости, поучаствовать в различных мастер-классах.

В первый день фестиваля организаторы намерены установить рекорд России в номинации «самое массовое угощение морсом». Планируется раздать бесплатно 10 тысяч порций дальневосточного напитка «Кусун», в основе которого дикоросы. Специально для установки рекорда России изготовлена огромная емкость, объемом 12 тонн.

Во второй день фестиваля центральным событием станет появление на набережной настоящего вертолета. В нем прилетит волшебник, который подарит детям 6000 порций эскимо.