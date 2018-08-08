Театр им. Горького готовится к новому сезону. Видеорепортаж Татьяны Дубко

После перерыва актерский состав снова в сборе. Первый рабочий день в театре Горького начинается с награждений. Памятные медали к 80-летию края вручает вице-губернатор. За успехами опытных коллег с дальнего ряда наблюдает молодой артист. Михаил Белозёров пополнил актерский состав драмтеатра. После сборов — сразу репетиции. Впереди — новый сезон.

Сергей Лисинчук, актер Приморского академического театра им. М. Горького: «Настроение только одно — боевое».

Наталья Овчинникова, актриса Приморского академического театра им. М. Горького: «Хотим работать, дальше побеждать, полных залов и больших гастролей».

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При поддержке губернатора театр возобновил традицию путешествий по краю. Гастроли стартуют на следующей неделе.

В маршруте — две ветки: южная и северная. 13 остановок и тысячи километров пути. Актеры доберутся до самых северов.

Ефим Звеняцкий, художественный руководитель Приморского академического театра им. М. Горького: «Мы везем красивые наименования. Это комедии. Так оказалась “Палата бизнес-класса” и “Дорогая моя Памела”. И везем детские сказки. Хотел бы, чтобы мы были необходимы».