Театр им. Горького готовится к новому сезону. Видеорепортаж Татьяны Дубко

После перерыва актерский состав снова в сборе. Первый рабочий день в театре Горького начинается с награждений. Памятные медали к 80-летию края вручает вице-губернатор. За успехами опытных коллег с дальнего ряда наблюдает молодой артист. Михаил Белозёров пополнил актерский состав драмтеатра. После сборов — сразу репетиции. Впереди — новый сезон.
Сергей Лисинчук, актер Приморского академического театра им. М. Горького: «Настроение только одно — боевое».
Наталья Овчинникова, актриса Приморского академического театра им. М. Горького: «Хотим работать, дальше побеждать, полных залов и больших гастролей».
При поддержке губернатора театр возобновил традицию путешествий по краю. Гастроли стартуют на следующей неделе.
В маршруте — две ветки: южная и северная. 13 остановок и тысячи километров пути. Актеры доберутся до самых северов.
Ефим Звеняцкий, художественный руководитель Приморского академического театра им. М. Горького: «Мы везем красивые наименования. Это комедии. Так оказалась “Палата бизнес-класса” и “Дорогая моя Памела”. И везем детские сказки. Хотел бы, чтобы мы были необходимы».
А вот большая сцена занавес откроет 28 сентября. В новый театральный сезон войдут с «Есениным», спектаклем «Нора» и мелодрамой «Эдит Пиаф». Увидит зритель и долгожданные премьеры: «12 стульев» и «Фрегат «София». Еще в планах — гастроли по стране. В это время в самом театре начнется масштабная реконструкция. На ремонт краевой сцены планируют выделить более миллиарда рублей.