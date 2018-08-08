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03:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Матч «Адмирала» перенесен по этой причине

Перенесен матча регулярного чемпионата «Адмирал» — «Куньлунь Ред Стар», сообщили DEITA. RU в пресс-службе ХК «Адмирал».

В связи с обращением «Куньлунь Ред Стар» о возможности переноса даты проведения гостевого матча в целях оптимизации логистики и сокращения расходов клуба, а также по обоюдному согласию участвующих в данном матче команд, Лига, в соответствии со статьёй 55 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе матча № 707 «Адмирал» — «Куньлунь Ред Стар» с 6 февраля 2019 года на 9 октября 2018 года.

Михаил Грач.

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