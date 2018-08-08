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04:26 (мск), источник: Губерния онлайн

МЧС: Пик паводка у Хабаровска прошел

Уровень реки у дальневосточной столицы начал падать.

Гребень паводка дошел до Хабаровска вчера, 7 августа, и уже успел покинуть границы города. Максимальный уровень реки у краевой столицы составил 4,83 метра. К сегодняшнему утру вода опустилась на пять сантиметров — такую информацию дает khabmeteo.ru. В эфире программы «Утро с “Губернией”» заместитель руководителя территориального органа краевого ГУ МЧС Виталий Дарчия подтвердил, что наводнения в этом году жители Хабаровска могут не опасаться.

«Пиковые значения [Амура у Хабаровска] были достигнуты вчера. Каких-то повышений и достижения критических отметок мы уже не прогнозируем, поэтому будем считать, что паводок по Хабаровску прошел. Далее он будет смещаться вниз по руслу Амура, [где] уже работают наши оперативные группы. Дальше прогнозируется спад уровня водности Амура, и уже будем ожидать паводков 2019 года», — отметил Виталий Дарчия.

Представитель МЧС напомнил, что повторения масштабного наводнения пятилетней давности специалисты и не ждали.

«Тот паводок потребовал пересмотреть наши подходы к прогнозированию ЧС, и сейчас у нас более высока точность прогноза по подтоплениям. Когда на начальном этапе паводка 2018 года пошли различного рода мнения о том, что будет повторение 2013 года, мы уже детально понимали, что [этого не случится]», — подчеркнул Виталий Дарчия.

По словам гостя программы, после наводнения 2013 года местные власти стали больше внимания уделять проверке, реконструкции и строительству дамб в городах и поселках.

Добавим, что хотя Амур не достиг критических отметок, за прошедшие дни речная вода подтопила более 220 дач в Хабаровске и пригороде.

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