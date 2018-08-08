На трех улицах Екатеринбурга запретят парковку

Как сообщает официальный портал города, такое решение принято после обращений жителей города. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся на следующих участках: улица Красноармейская (от Декабристов до Тверитина), улица Щербакова (от Самолетной до Лыжников) и внутриквартальный проезд от улицы Сыромолотова до здания № 19а по Сыромолотова.