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07:38 (мск), источник: Nakanune.ru

На трех улицах Екатеринбурга запретят парковку

До конца года власти Екатеринбурга запретят оставлять и парковать транспорт на трёх участках дороги.

Как сообщает официальный портал города, такое решение принято после обращений жителей города. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся на следующих участках: улица Красноармейская (от Декабристов до Тверитина), улица Щербакова (от Самолетной до Лыжников) и внутриквартальный проезд от улицы Сыромолотова до здания № 19а по Сыромолотова.

Как ожидается, после запрета увеличится пропускная способность на данных отрезках улиц.

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