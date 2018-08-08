В Красноярске на улице Дубровинского появились «Бегущие люди»

Изображение выполнено в стиле постмодернизма. Художник называет своей главной идеей символы динамичности, ритма жизни. А, чтобы подчеркнуть динамику, Анастасия изобразила людей геометрические формы.

Проект «Бегущие люди» по улице Дубровинского появился благодаря конкурсу по оформлению городской среды «Искра». Анастасия Фёдорова весной этого года победила в номинации «Художественное оформление». Над проектом автор работала около месяца.

«Я выбрала именно эту тему для своего проекта, потому что сейчас время постмодернизма, с каждым годом человечество разрабатывает всё больше новых технологий, делает больше открытий в сфере биологии, химии и физики. Люди просто не способны усваивать такое количество информации и гонятся за временем, его атрибутами, трендами, практически готовы идти по головам друг друга. Я хочу, чтобы люди почувствовали своё время и на секунду остановились, подумали», — объясняет свой замысел художница.

Выбор одежды для бегущих людей на рисунке не случаен. «Они одеты в спортивные костюмы, это тоже изображение нашего настоящего, его трендов, когда человек каждый день, превращается спортсмена, в образном понимании», — говорит Анастасия Фёдорова.