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04:51 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Студентам-дальневосточникам собираются оплачивать дорогу домой

Оплата проезда из федерального бюджета предлагается для «целевиков».

Источник: Reuters

Министерством труда и соцзащиты РФ проработан вопрос о финансовой поддержке молодых специалистов, которые для получения высшего образования уехали в центральные районы России и после окончания вуза возвращаются работать на Дальний Восток, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития РФ.

По словам зампреда комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксаны Бондарь, сейчас отсутствуют стимулы для молодежи возвращаться после обучения на Западе страны домой на Дальний Восток. Финансирование же за счет средств федерального бюджета оплаты проезда домой, позволит создать условия для их закрепления в регионах.

Минтруд уже предложил включить оплату проезда из федерального бюджета от места обучения к месту постоянного проживания в договор о целевом обучении.

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