В Хабаровске пройдет единый день тестирования по сдаче норм ГТО

Источник: Комсомольская правда

Жителей краевой столицы приглашают на тестирование по сдаче комплекса ГТО. Спортивные нормативы будут сдавать 11 августа на территории стадиона «Юность» и в городском центре баскетбола по на улице Королёва, 4. Начало соревнований в 10:00.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в программе тестирования челночный бег на разные дистанции, скандинавская ходьба, метание спортивного снаряда, подтягивания, прыжки в длину, стрельба из электронного оружия и другие виды спорта. Участникам нужно зарегистрироваться в за три дня до старта соревнований в муниципальном центре тестирования по телефонам 47−05−71, 47−02−81, 46−09−46.