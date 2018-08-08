В Хабаровске пройдет единый день тестирования по сдаче норм ГТО
Спортивное событие организуют в субботу, 11 августа.
Спортивное событие организуют в субботу, 11 августа.
Жителей краевой столицы приглашают на тестирование по сдаче комплекса ГТО. Спортивные нормативы будут сдавать 11 августа на территории стадиона «Юность» и в городском центре баскетбола по на улице Королёва, 4. Начало соревнований в 10:00.
Как сообщили в
Жители краевой столицы активно принимают участие в выполнении нормативов ГТО. За прошедшие полгода больше семи тысяч горожан отправились на стадионы чтобы проверит свою физическую подготовку. Из них больше четырех тысяч человек получили знаки отличия.