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11:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске пройдет единый день тестирования по сдаче норм ГТО

Спортивное событие организуют в субботу, 11 августа.

Источник: Комсомольская правда

Жителей краевой столицы приглашают на тестирование по сдаче комплекса ГТО. Спортивные нормативы будут сдавать 11 августа на территории стадиона «Юность» и в городском центре баскетбола по на улице Королёва, 4. Начало соревнований в 10:00.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в программе тестирования челночный бег на разные дистанции, скандинавская ходьба, метание спортивного снаряда, подтягивания, прыжки в длину, стрельба из электронного оружия и другие виды спорта. Участникам нужно зарегистрироваться в за три дня до старта соревнований в муниципальном центре тестирования по телефонам 47−05−71, 47−02−81, 46−09−46.

Жители краевой столицы активно принимают участие в выполнении нормативов ГТО. За прошедшие полгода больше семи тысяч горожан отправились на стадионы чтобы проверит свою физическую подготовку. Из них больше четырех тысяч человек получили знаки отличия.

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