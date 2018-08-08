Опасную для жизни закуску к пиву направили в Приморье

По результатам проведенных лабораторных испытаний проб, которые были отобраны от партии арахиса, поступившей в ООО «Полтавский терминал» (с. Полтавка) из Китая, специалистами выявлено превышение допустимого уровня содержания кадмия в 1,6 раза.