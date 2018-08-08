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04:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Опасную для жизни закуску к пиву направили в Приморье

Россельхознадзор выявил в поступившей в Приморье из Китая крупной партии арахиса превышение содержания токсичного элемента кадмия, сообщили DEITA. RU в организации.

По результатам проведенных лабораторных испытаний проб, которые были отобраны от партии арахиса, поступившей в ООО «Полтавский терминал» (с. Полтавка) из Китая, специалистами выявлено превышение допустимого уровня содержания кадмия в 1,6 раза.

Общий вес партии арахиса — более 5,3 тонны.

Россельхознадзор уведомил таможню об опасном грузе, движение партии арахиса остановлено. Решается вопрос о ее возврате либо уничтожении.

Михаил Грач.

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