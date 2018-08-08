Детский сад на севере края наказали за подозрительные овощи
Детский сад «Ромашка» в селе Рыбное Мотыгинского района оштрафовали на 33 тысяч рублей за нарушение санитарного законодательства и законодательства в сфере охраны от табачного дыма.
Детский сад «Ромашка» в селе Рыбное Мотыгинского района оштрафовали на 33 тысяч рублей за нарушение санитарного законодательства и законодательства в сфере охраны от табачного дыма.
Как рассказали в
Так, в пищеблоке садика были обнаружены овощи (картофель, морковь и свекла), на которых не было документов, подтверждающих качество и безопасность. Сотрудники Роспотребнадзора изъяли 3 партии овощей общим весом в 9,5 кг.
Кроме того, при проверке нашли еще одно нарушение: при входе на территорию детсада отсутствовал обязательный знак о запрете курения.
За это детский сад оштрафовали на сумму 33 тысячи рублей и выдали предписание об устранении нарушений.