Детский сад на севере края наказали за подозрительные овощи

Источник: НИА Красноярск

Как рассказали в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора, в ходе проверки специалисты выявили грубые нарушения.

Так, в пищеблоке садика были обнаружены овощи (картофель, морковь и свекла), на которых не было документов, подтверждающих качество и безопасность. Сотрудники Роспотребнадзора изъяли 3 партии овощей общим весом в 9,5 кг.

Кроме того, при проверке нашли еще одно нарушение: при входе на территорию детсада отсутствовал обязательный знак о запрете курения.