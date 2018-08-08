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05:37 (мск), источник: НИА Красноярск

Детский сад на севере края наказали за подозрительные овощи

Детский сад «Ромашка» в селе Рыбное Мотыгинского района оштрафовали на 33 тысяч рублей за нарушение санитарного законодательства и законодательства в сфере охраны от табачного дыма.

Источник: НИА Красноярск

Как рассказали в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора, в ходе проверки специалисты выявили грубые нарушения.

Так, в пищеблоке садика были обнаружены овощи (картофель, морковь и свекла), на которых не было документов, подтверждающих качество и безопасность. Сотрудники Роспотребнадзора изъяли 3 партии овощей общим весом в 9,5 кг.

Кроме того, при проверке нашли еще одно нарушение: при входе на территорию детсада отсутствовал обязательный знак о запрете курения.

За это детский сад оштрафовали на сумму 33 тысячи рублей и выдали предписание об устранении нарушений.

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