Ведущий шоу «Утилизатор» приехал в Красноярск
Ведущий шоу «Утилизатор» Юрий Сидоренко 4 дня пробудет в Красноярске. В его планах встретиться с владельцами самых «убитых» машин города.
Ведущий шоу «Утилизатор» Юрий Сидоренко 4 дня пробудет в Красноярске. В его планах встретиться с владельцами самых «убитых» машин города.
Участник программы может продать автомобиль по выгодной цене и заработать ещё больше, ответив на каверзные вопросы викторины. В конце программы его ожидает непростой выбор: дать вторую жизнь своей ласточке или забрать деньги и утилизировать её, сообщают организаторы шоу.
Отметим, что раньше Юрий Сидоренко знакомился с владельцами автохлама только в Москве, в новом сезоне программы география будет расширена.
Ведущий шоу Юрий Сидоренко: «Мы ждём ярких впечатлений от съемок в Красноярске! Нам прислали множество интересных заявок, и я абсолютно уверен, что здесь мы снимем крутой выпуск!».
Новые выпуски шоу красноярцы смогут увидеть уже в сентябре.