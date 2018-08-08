Ведущий шоу «Утилизатор» приехал в Красноярск

Участник программы может продать автомобиль по выгодной цене и заработать ещё больше, ответив на каверзные вопросы викторины. В конце программы его ожидает непростой выбор: дать вторую жизнь своей ласточке или забрать деньги и утилизировать её, сообщают организаторы шоу.

Отметим, что раньше Юрий Сидоренко знакомился с владельцами автохлама только в Москве, в новом сезоне программы география будет расширена.

Ведущий шоу Юрий Сидоренко: «Мы ждём ярких впечатлений от съемок в Красноярске! Нам прислали множество интересных заявок, и я абсолютно уверен, что здесь мы снимем крутой выпуск!».