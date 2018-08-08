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05:38 (мск), источник: НИА Красноярск

Ведущий шоу «Утилизатор» приехал в Красноярск

Ведущий шоу «Утилизатор» Юрий Сидоренко 4 дня пробудет в Красноярске. В его планах встретиться с владельцами самых «убитых» машин города.

Участник программы может продать автомобиль по выгодной цене и заработать ещё больше, ответив на каверзные вопросы викторины. В конце программы его ожидает непростой выбор: дать вторую жизнь своей ласточке или забрать деньги и утилизировать её, сообщают организаторы шоу.

Отметим, что раньше Юрий Сидоренко знакомился с владельцами автохлама только в Москве, в новом сезоне программы география будет расширена.

Ведущий шоу Юрий Сидоренко: «Мы ждём ярких впечатлений от съемок в Красноярске! Нам прислали множество интересных заявок, и я абсолютно уверен, что здесь мы снимем крутой выпуск!».

Новые выпуски шоу красноярцы смогут увидеть уже в сентябре.

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