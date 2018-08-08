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05:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«СКА-Нефтяник» попробует дойти до финала Кубка мира

Организаторы престижного турнира по бенди определились с участниками.

Организаторы Кубка мира-2018 по хоккею с мячом назвали всех участников предстоящего турнира.

В престижном клубном турнире, который по традиции пройдет в шведском Сандвикене с 11 по 14 октября, примут участие представители Швеции, России и Финляндии.

Наибольшее число команд — восемь выставят шведы. Среди них действующий обладатель Кубка мира «Эдсбюн», «Сандвикен», «Вестерос», «Венерсборг», «Ветланда», «Бруберг», «Хамарбю, «Вила» и «Сириус».

Россия будет представлена четверкой команд, среди которых действующий чемпион страны «СКА-Нефтяник», а также «Енисей», «Байкал-Энергия» и «Старт», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».


Также в турнире сыграют финские клубы «Вейтеря» и «Акиллес». Постоянный участник Кубка мира чемпион Норвегии «Стабек» на этот раз по непонятной причине отказался играть.

Напомним, что на протяжении двух турниров подряд «СКА-Нефтяник» проигрывал в полуфинале Кубка. При этом главный тренер «СКА-Нефтяника» и сборной России Михаил Юрьев мечтает завоевать трофей.


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