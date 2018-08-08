«СКА-Нефтяник» попробует дойти до финала Кубка мира
Организаторы престижного турнира по бенди определились с участниками.
Организаторы престижного турнира по бенди определились с участниками.
Организаторы Кубка мира-2018 по хоккею с мячом назвали всех участников предстоящего турнира.
В престижном клубном турнире, который по традиции пройдет в шведском Сандвикене с 11 по 14 октября, примут участие представители Швеции, России и Финляндии.
Наибольшее число команд — восемь выставят шведы. Среди них действующий обладатель Кубка мира «Эдсбюн», «Сандвикен», «Вестерос», «Венерсборг», «Ветланда», «Бруберг», «Хамарбю, «Вила» и «Сириус».
Также в турнире сыграют финские клубы «Вейтеря» и «Акиллес». Постоянный участник Кубка мира чемпион Норвегии «Стабек» на этот раз по непонятной причине отказался играть.
Напомним, что на протяжении двух турниров подряд «СКА-Нефтяник» проигрывал в полуфинале Кубка. При этом главный тренер «СКА-Нефтяника» и сборной России Михаил Юрьев мечтает завоевать трофей.