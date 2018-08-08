«СКА-Нефтяник» попробует дойти до финала Кубка мира

Организаторы Кубка мира-2018 по хоккею с мячом назвали всех участников предстоящего турнира.



В престижном клубном турнире, который по традиции пройдет в шведском Сандвикене с 11 по 14 октября, примут участие представители Швеции, России и Финляндии.



Наибольшее число команд — восемь выставят шведы. Среди них действующий обладатель Кубка мира «Эдсбюн», «Сандвикен», «Вестерос», «Венерсборг», «Ветланда», «Бруберг», «Хамарбю, «Вила» и «Сириус».



Россия будет представлена четверкой команд, среди которых действующий чемпион страны «СКА-Нефтяник», а также «Енисей», «Байкал-Энергия» и «Старт», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».