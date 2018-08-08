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10:37 (мск), источник: Podrobno.uz

На дорогах Ташкента идет установка знаков «Внимание: радар!»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По указанию начальника ГУВД Ташкента на дорогах города устанавливается знак «Внимание: радар!», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«Просим вас быть внимательнее на дорогах и не игнорировать данный дорожный знак. Поскольку на этих участках дорог будут использоваться стационарные либо мобильные (передвижные) радары», — отметили в ГУВД.

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Данные аппаратно-программные комплексы автоматически в режиме реального времени фиксируют превышение скоростного режима транспортным средством и по беспроводным линиям связи передают постановление с указанием номера автомобиля, даты, времени и места событий в центр обработки данных Ташкентского городского филиала «Узбекистон почтаси». Нарушитель получит постановление по почте.

Таким образом, исключены как прямой контакт нарушителя с инспектором ДПС, так и вероятность вмешательства последнего в процесс фиксации правонарушения в сфере дорожного движения, оформления постановления и направления его по адресу прописки нарушителя.

«В этой связи призываем всех водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. Будьте внимательны на дорогах, не игнорируйте дорожные знаки. Помните: за скоростью вашего движения следит радар!», — подчеркнули в ГУВД.

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