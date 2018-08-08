На дорогах Ташкента идет установка знаков «Внимание: радар!»
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По указанию начальника ГУВД Ташкента на дорогах города устанавливается знак «Внимание: радар!», сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По указанию начальника ГУВД Ташкента на дорогах города устанавливается знак «Внимание: радар!», сообщает корреспондент Podrobno.uz.
«Просим вас быть внимательнее на дорогах и не игнорировать данный дорожный знак. Поскольку на этих участках дорог будут использоваться стационарные либо мобильные (передвижные) радары», — отметили в ГУВД.
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Таким образом, исключены как прямой контакт нарушителя с инспектором ДПС, так и вероятность вмешательства последнего в процесс фиксации правонарушения в сфере дорожного движения, оформления постановления и направления его по адресу прописки нарушителя.
«В этой связи призываем всех водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. Будьте внимательны на дорогах, не игнорируйте дорожные знаки. Помните: за скоростью вашего движения следит радар!», — подчеркнули в ГУВД.