На дорогах Ташкента идет установка знаков «Внимание: радар!»

Источник: Podrobno.uz

«Просим вас быть внимательнее на дорогах и не игнорировать данный дорожный знак. Поскольку на этих участках дорог будут использоваться стационарные либо мобильные (передвижные) радары», — отметили в ГУВД.

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Данные аппаратно-программные комплексы автоматически в режиме реального времени фиксируют превышение скоростного режима транспортным средством и по беспроводным линиям связи передают постановление с указанием номера автомобиля, даты, времени и места событий в центр обработки данных Ташкентского городского филиала «Узбекистон почтаси». Нарушитель получит постановление по почте.

Таким образом, исключены как прямой контакт нарушителя с инспектором ДПС, так и вероятность вмешательства последнего в процесс фиксации правонарушения в сфере дорожного движения, оформления постановления и направления его по адресу прописки нарушителя.