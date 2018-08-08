Бывший владелец хабаровского «Амуркабеля» вышел на свободу
Константин Вачевских возместил «Сбербанку» 400 млн руб ущерба.
Константин Вачевских возместил «Сбербанку» 400 млн руб ущерба.
7 августа бывший владелец ОАО «Амуркабель» Константин Вачевских был освобожден в зале суда в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Кировский районный суд признал обвиняемого невиновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Он признан виновным только в совершении покушения на мошенничество.
Ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Однако с учетом того, что с момента ареста в конце декабря 2014 года Вачевских находился в хабаровском СИЗО, этот период времени был засчитан за отбывание наказания.
Подсудимого отпустили в зале суда. Было принято во внимание и то, что ущерб в размере 400 миллионов рублей он «Сбербанку» уже возместил.
— Прокуратура просила назначить в качестве наказания для Вачевских 10 лет лишения свободы, — сообщила корреспонденту агентства старший помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова. — Вопрос об обжаловании решения суда в апелляционном порядке прокуратура решит после получения и изучения мотивировочной части приговора после 10 августа.
Константин Вачевских — житель Москвы, куда, видимо, теперь и отправится. ОАО «Амуркабель», признанное банкротом 3,5 года назад, в настоящее время не работает.