Бывший владелец хабаровского «Амуркабеля» вышел на свободу

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7 августа бывший владелец ОАО «Амуркабель» Константин Вачевских был освобожден в зале суда в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Кировский районный суд признал обвиняемого невиновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Он признан виновным только в совершении покушения на мошенничество.

Ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Однако с учетом того, что с момента ареста в конце декабря 2014 года Вачевских находился в хабаровском СИЗО, этот период времени был засчитан за отбывание наказания.

Подсудимого отпустили в зале суда. Было принято во внимание и то, что ущерб в размере 400 миллионов рублей он «Сбербанку» уже возместил.

53-летний Константин Вачевских был задержан в Москве по подозрению в крупном мошенничестве в отношении «Сбербанка». По версии следствия, Вачевских, будучи владельцем «Амуркабеля», взял кредит на сумму более 500 млн руб., и, чтобы его не отдавать, перевел деньги на счета принадлежащих ему предприятий.

— Прокуратура просила назначить в качестве наказания для Вачевских 10 лет лишения свободы, — сообщила корреспонденту агентства старший помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова. — Вопрос об обжаловании решения суда в апелляционном порядке прокуратура решит после получения и изучения мотивировочной части приговора после 10 августа.