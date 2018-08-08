В Красноярск вернулась летняя жара. Но через несколько дней ее снова сменит прохлада

Источник: AP 2018

Со второй половины недели в Красноярске изменится погода — в краевую столицу снова возвращается летнее тепло. Однако повышение температуры будет кратковременным.

По различным данным синоптиков, сегодня воздух в городе прогреется до +22.. +24 °C. В четверг синоптики обещают до +25 °C на солнце, а в пятницу — +27 °C. При этом ночи по-прежнему будут прохладными: от +9 до +13 °C.

Кратковременный дождь возможен только в четверг, в остальные дни небо будет преимущественно ясным. Ветра или не будет вовсе или он будет дуть с умеренной скоростью с востока. Такие метеоусловия могут поспособствовать скоплению в атмосфере вредных веществ.