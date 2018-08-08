В Красноярск вернулась летняя жара. Но через несколько дней ее снова сменит прохлада
Неделя закончится 30-градусной жарой, но затем погода снова испортится.
Неделя закончится 30-градусной жарой, но затем погода снова испортится.
Со второй половины недели в Красноярске изменится погода — в краевую столицу снова возвращается летнее тепло. Однако повышение температуры будет кратковременным.
По различным данным синоптиков, сегодня воздух в городе прогреется до +22.. +24 °C. В четверг синоптики обещают до +25 °C на солнце, а в пятницу — +27 °C. При этом ночи
Кратковременный дождь возможен только в четверг, в остальные дни небо будет преимущественно ясным. Ветра или не будет вовсе или он будет дуть с умеренной скоростью с востока. Такие метеоусловия могут поспособствовать скоплению в атмосфере вредных веществ.
Согласно предварительным данным, на выходных уличные градусники красноярцев и жителей соседней Хакасии будут показывать от +29 до +32 °C. Но уже с новой рабочей недели в оба региона снова вернется прохлада — в светлое время суток столбики термометров с трудом будут преодолевать отметку в +20 °C.