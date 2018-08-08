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05:57 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярск вернулась летняя жара. Но через несколько дней ее снова сменит прохлада

Неделя закончится 30-градусной жарой, но затем погода снова испортится.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 79% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2018

Со второй половины недели в Красноярске изменится погода — в краевую столицу снова возвращается летнее тепло. Однако повышение температуры будет кратковременным.

По различным данным синоптиков, сегодня воздух в городе прогреется до +22.. +24 °C. В четверг синоптики обещают до +25 °C на солнце, а в пятницу — +27 °C. При этом ночи по-прежнему будут прохладными: от +9 до +13 °C.

Кратковременный дождь возможен только в четверг, в остальные дни небо будет преимущественно ясным. Ветра или не будет вовсе или он будет дуть с умеренной скоростью с востока. Такие метеоусловия могут поспособствовать скоплению в атмосфере вредных веществ.

Согласно предварительным данным, на выходных уличные градусники красноярцев и жителей соседней Хакасии будут показывать от +29 до +32 °C. Но уже с новой рабочей недели в оба региона снова вернется прохлада — в светлое время суток столбики термометров с трудом будут преодолевать отметку в +20 °C.

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