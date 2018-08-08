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08:49 (мск), источник: Газета.Ру

В Москве в среду ожидается до +24°С

В Москве в среду, 8 августа, ожидается до +24°С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 79% 759 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Reuters

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в столице составит от +22 до +24°С.

Днем облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5−10 м/c. Давление 750 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали жителям Москвы и Московской области неделю «температурной пилы», которая проявится в резком перепаде температур. При этом понижение температуры будет сопровождаться ливнями, грозами и порывистым ветром. При этом к выходным ожидается возвращение жары до +30°С, что на 4−5°С выше климатической нормы.

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