В Москве в среду ожидается до +24°С

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали жителям Москвы и Московской области неделю «температурной пилы», которая проявится в резком перепаде температур. При этом понижение температуры будет сопровождаться ливнями, грозами и порывистым ветром. При этом к выходным ожидается возвращение жары до +30°С, что на 4−5°С выше климатической нормы.