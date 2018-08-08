В Крыму нашли затонувшее римское судно

Судно покоится на глубине 85 метров и представляет собой деревянный остов. Размер обнаруженного объекта — 22 на 6 метров, что примерно соответствует размерам и пропорциям так называемых «круглых кораблей», использовавшихся в римскую эпоху как торговые суда/

«Из илистого грунта торчат ряды шпангоутов (поперечных ребер корпуса судна — ИФ), разбросаны деревянные элементы корпуса и такелажа, среди них — железный якорь, по которому и удалось провести предварительную датировку. Также на месте кораблекрушения видна мощная мачта диаметром более полуметра», — отмечается в сообщении.