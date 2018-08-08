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06:36 (мск), источник: Интерфакс

В Крыму нашли затонувшее римское судно

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Судно, предположительно II—III вв.ека, относящееся к римскому периоду, обнаружено в Черном море у берегов Балаклавы (Севастополь).

Судно покоится на глубине 85 метров и представляет собой деревянный остов. Размер обнаруженного объекта — 22 на 6 метров, что примерно соответствует размерам и пропорциям так называемых «круглых кораблей», использовавшихся в римскую эпоху как торговые суда/
Виктор Лебединский
старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, кандидат исторических наук

Ученый осуществляет научное руководство экспедицией «Нептун», участники которой проводят глубоководные работы на объекте.

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«Из илистого грунта торчат ряды шпангоутов (поперечных ребер корпуса судна — ИФ), разбросаны деревянные элементы корпуса и такелажа, среди них — железный якорь, по которому и удалось провести предварительную датировку. Также на месте кораблекрушения видна мощная мачта диаметром более полуметра», — отмечается в сообщении.

Кроме якоря, другой материал (например, фрагменты керамики), по которому можно было бы установить возраст судна, пока не найден.

«Для датировки радиоуглеродным методом на поверхность подняты образцы древесины. Проведены обмеры и фото-, видеофиксация объекта, в настоящее время ученые составляют общий план затонувшего судна. После уточнения датировки объекта работы будут продолжены», — говорится в пресс-релизе.

Экспедиция «Нептун» проводится при поддержке фонда президентских грантов.

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