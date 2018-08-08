В Крыму нашли затонувшее римское судно
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Судно, предположительно
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Судно, предположительно
Судно покоится на глубине 85 метров и представляет собой деревянный остов. Размер обнаруженного объекта — 22 на 6 метров, что примерно соответствует размерам и пропорциям так называемых «круглых кораблей», использовавшихся в римскую эпоху как торговые суда/
Ученый осуществляет научное руководство экспедицией «Нептун», участники которой проводят глубоководные работы на объекте.
«Из илистого грунта торчат ряды шпангоутов (поперечных ребер корпуса судна — ИФ), разбросаны деревянные элементы корпуса и такелажа, среди них — железный якорь, по которому и удалось провести предварительную датировку. Также на месте кораблекрушения видна мощная мачта диаметром более полуметра», — отмечается в сообщении.
«Для датировки радиоуглеродным методом на поверхность подняты образцы древесины. Проведены обмеры и фото-, видеофиксация объекта, в настоящее время ученые составляют общий план затонувшего судна. После уточнения датировки объекта работы будут продолжены», — говорится в
Экспедиция «Нептун» проводится при поддержке фонда президентских грантов.