Во владивостокской детской больнице № 1 появилось новое оборудование
современная аппаратура досталась неонатальному центру.
современная аппаратура досталась неонатальному центру.
Детская краевая клиническая больница № 1 обзавелась новым современным многофункциональным оборудованием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Новый аппарат для мониторинга электрической активности мозга с функцией
Появления такого аппарата, как утверждает заведующий неонатальным центром Андрей Выхрестюк, повысило качество оказания медицинской помощи новорождённым приморцам.
«В медицине есть такое понятие “терапевтическое окно”. Для детей, рожденных с асфиксией, это промежуток времени в шесть часов, за которые надо успеть доставить ребенка с самого дальнего уголка Приморья и полностью восстановить все функции крохотного организма. Выиграть время врачам способно помочь именно такое современное медицинское оборудование, на котором можно быстро отследить динамику изменения мозговой активности новорожденного», говорит Андрей Владимирович.
«Мы накопили достаточный опыт в решении проблемы ранней неонатальной смертности, стараемся внедрить все современные методы терапии у новорожденных. Так, в прошлом году освоили метод управляемой гипотермии, но, учитывая индивидуальные особенности новорожденного, не всем деткам этот метод показан. А вот новый комплекс, который пришел к нам, в полной мере поможет спасать новорожденных и вернуть к жизни полноценных деток и минимизировать вероятность поражения головного мозга», отмечает Выхрестюк.
Новое медицинское оборудование помогает врачу
«Аппарат многофункциональный, он можем использоваться при проведении противосудорожной терапии, при подборе препаратов и доз, которые необходимы ребенку», подчеркивает Андрей Выхрестюк.
Отметим, глава региона Андрей Тарасенко не раз подчеркивал, что снижение младенческой смертности одна из важнейших задач для здравоохранения региона.