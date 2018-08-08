Во владивостокской детской больнице № 1 появилось новое оборудование

Детская краевая клиническая больница № 1 обзавелась новым современным многофункциональным оборудованием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Новый аппарат для мониторинга электрической активности мозга с функцией амплитудно-интегрированной электроэнцелографии комплекс, который на сегодняшний день уже функционирует в краевом неонатальном центре при детской больнице.

По информации, предоставленной департаментом здравоохранения, современная методика медицинской помощи уже спасла жизнь первому малышу, который родился с тяжёлой асфиксией.

Появления такого аппарата, как утверждает заведующий неонатальным центром Андрей Выхрестюк, повысило качество оказания медицинской помощи новорождённым приморцам.

«В медицине есть такое понятие “терапевтическое окно”. Для детей, рожденных с асфиксией, это промежуток времени в шесть часов, за которые надо успеть доставить ребенка с самого дальнего уголка Приморья и полностью восстановить все функции крохотного организма. Выиграть время врачам способно помочь именно такое современное медицинское оборудование, на котором можно быстро отследить динамику изменения мозговой активности новорожденного», говорит Андрей Владимирович.

На сегодняшний день детская краевая клиническая больница № 1 единственное медицинское учреждение на Дальнем Востоке, у которого есть современный инструмент для мониторинга электрической активности мозга с целью выявления патологических изменений церебральной функции и гипоксически-ишемической энцефалопатии новорожденных. Аппарат был поставлен в больницу за счёт краевого бюджета в 2017 году.

«Мы накопили достаточный опыт в решении проблемы ранней неонатальной смертности, стараемся внедрить все современные методы терапии у новорожденных. Так, в прошлом году освоили метод управляемой гипотермии, но, учитывая индивидуальные особенности новорожденного, не всем деткам этот метод показан. А вот новый комплекс, который пришел к нам, в полной мере поможет спасать новорожденных и вернуть к жизни полноценных деток и минимизировать вероятность поражения головного мозга», отмечает Выхрестюк.

Новое медицинское оборудование помогает врачу анестезиологу-реаниматологу или неонатологу быстро, всего за 20−30 минут, оценить состояние младенца и выбрать правильную тактику лечения.

«Аппарат многофункциональный, он можем использоваться при проведении противосудорожной терапии, при подборе препаратов и доз, которые необходимы ребенку», подчеркивает Андрей Выхрестюк.