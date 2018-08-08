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06:25 (мск), источник: Губерния онлайн

Магазин за колючей проволокой принимает заказы от жителей Хабаровского края

В колонии строгого режима делают сувениры, кухонную утварь и окна.

Изделиями из натурального дерева торгуют в магазине, который находится в исправительной колонии № 5 на востоке Хабаровского края. Все товары производят сами заключенные, которые отбывают сроки за тяжкие и особо тяжкие преступления или рецидивы. По словам продавца, продукция пользуется спросом среди жителей Советской Гавани. Особенно местные хозяйки ценят кухонную утварь, сообщает портал «Губерния».

В колонии строгого режима есть свое деревообрабатывающее производство. При полной загрузке оборудования за смену здесь можно переработать более 20 кубометров древесины. Часть пиломатериалов отправляют на продажу, а часть — на изделия, которые затем тоже находят своего покупателя.

«Здесь есть лес разного качества: есть хороший, есть похуже. На поделки — только хороший. У нас есть две сушильные камеры, мы сушим в них этот лес и потом делаем окна, плинтус, обналичку, [другие изделия]», — рассказал начальник центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии № 5 Александр Тараканов.

Всего на производстве в колонии трудится 120 человек. Один из них — Владимир Булаев. Пока он провел за решеткой шесть лет из девяти положенных.

«Я [по профессии] водитель-экспедитор, а здесь за год обучился лесозаготовке. Это интересная работа», — поделился работник пилорамы Владимир Булаев.

Колония принимает крупные заказы на производство стройматериалов и мебели, а также индивидуальные — например, дачники обращаются за окнами и дверями для своих домов.

«Чаще в магазин приходят, конечно, женщины. Они покупают доски, скалки, стулья, табуреты. Мужчины в основном идут за пиломатериалом — всякими брусочками, реечками. У нас все из дерева, все натуральное», — говорит продавец Елена Пугачева.

У клиентов магазина при колонии не проверяют документы, да и досмотр им проходить не нужно.

Каждый работник-заключенный получает только малую часть денег, вырученных от продажи товаров. Основная же сумма идет на выплату штрафов и возмещение ущерба людям, которые пострадали от его преступления.

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