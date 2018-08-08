Во Владивостоке ремонт на ул. Фадеева спровоцировал огромные пробки

Во Владивостоке 8 августа улицу Фадеева закрыли на ремонт на месяц. Жители Борисенко и Тихой тут же ощутили это на себе — теперь проехать на Светланскую можно только по одной дороге. С утра на Борисенко образовались необычно долгие пробки, движение не нормализовалось до сих пор.