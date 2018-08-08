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06:27 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке ремонт на ул. Фадеева спровоцировал огромные пробки

Во Владивостоке 8 августа улицу Фадеева закрыли на ремонт на месяц. Жители Борисенко и Тихой тут же ощутили это на себе — теперь проехать на Светланскую можно только по одной дороге. С утра на Борисенко образовались необычно долгие пробки, движение не нормализовалось до сих пор.

Источник: Вести Приморье

По Фадеева жителям Тихой можно было проехать на Спортивную, минуя загруженную Борисенко, или свернуть на Воропаева и выскочить на Луговую или Шепеткова. Теперь же весь поток автомобилей вынужден тесниться на одной однополосной улице, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Движение по Борисенко оказалось затруднено еще до 08.00. Затрудняют движение и ямы в нескольких местах на Борисенко. Дорогу регулярно размывают дожди, автомобилисты вынуждены ехать крайне медленно, лавируя между провалами.

Существует и альтернативный проезд — через Никифорова—Сафонова—Героев Хасана, но он тоже однополосный и заполнен выезжающими из спального района автомобилями, так что рассматривать его как полноценный объезд нельзя. Единственный способ миновать пробку — выехать на трассу Седанка—Патрокл, но этот вариант неактуален для направляющихся на Светланскую или, например, в сторону Баляева.

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