Жители Тараза и Шымкента ощутили землетрясение
В Казахстане почувствовали отголоски пятибалльного землетрясения в Кыргызстане.
В Казахстане почувствовали отголоски пятибалльного землетрясения в Кыргызстане.
АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5.1 произошло на территории Кыргызстана, подземные колебания ощутили и жители Казахстана.
По данным сейсмологической
Эпицентр землетрясения располагался в 408 километрах на
В Таразе и Шымкенте ощущались подземные толчки силой 2 балла.
Ранее, 26 июля около полуночи жители Алматы ощутили землетрясение магнитудой 5,4 и 5,7, которое произошло в 109 километрах от Алматы на территории национального природного парка «Алтын-Эмель». В Алматы ощутимость подземных колебаний составила 2−3 балла.