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07:40 (мск), источник: Sputniknews.kz

Жители Тараза и Шымкента ощутили землетрясение

В Казахстане почувствовали отголоски пятибалльного землетрясения в Кыргызстане.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5.1 произошло на территории Кыргызстана, подземные колебания ощутили и жители Казахстана.

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По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции Казахстана, подземные толчки зафиксированы во вторник, 7 августа, в 23.17 по времени Астаны.

Эпицентр землетрясения располагался в 408 километрах на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана и залегал на глубине 15 километров.

В Таразе и Шымкенте ощущались подземные толчки силой 2 балла.

Ранее, 26 июля около полуночи жители Алматы ощутили землетрясение магнитудой 5,4 и 5,7, которое произошло в 109 километрах от Алматы на территории национального природного парка «Алтын-Эмель». В Алматы ощутимость подземных колебаний составила 2−3 балла.

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