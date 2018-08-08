Жители Тараза и Шымкента ощутили землетрясение

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5.1 произошло на территории Кыргызстана, подземные колебания ощутили и жители Казахстана.

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По данным сейсмологической опытно-методической экспедиции Казахстана, подземные толчки зафиксированы во вторник, 7 августа, в 23.17 по времени Астаны.

Эпицентр землетрясения располагался в 408 километрах на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана и залегал на глубине 15 километров.

В Таразе и Шымкенте ощущались подземные толчки силой 2 балла.