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06:39 (мск), источник: Восток Медиа

Опубликована деловая программа четвёртого ВЭФ

Более пятидесяти мероприятий вошли в деловую программу Восточного экономического форума. Центральным событием мероприятия традиционно станет пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

В программу включены панельные сессии, семь страновых бизнес-диалогов между Россией и Китаем, Индией, Республикой Корея, Японией, странами Ближнего Востока и Европы. Помимо этого, гостям форума предлагают принять участие в круглых столах по четырём основным направлениям: «Создание условий для жизни людей», «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги», «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока», «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества».

«Активность у нас традиционно выше прошлого года, у нас она каждый год высокая, но каждый последующий — ещё выше. Это значит, что форум востребован, а второе — это повышает нашу ответственность, потому что для нас принципиально проводить форум так, чтобы для людей это было полезно, эффективно, интересно. Мы никогда не повторяемся с повестками, в то же самое время всегда сохраняем определённую преемственность форума», — отметил вице-премьер — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

В пресс-службе минвостокразвития сообщили, что в блоке «Создание условий для жизни людей» участники встречи обсудят реализацию национальных проектов в сфере демографии, здравоохранения, культуры, образования и науки, жилья и городской среды на Дальнем Востоке. Также рассмотрят перспективы совершенствования рынка труда на Дальнем Востоке и способы освоения земли в рамках программы «Дальневосточный гектар».

В блок «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества» вошли деловые мероприятия по таким вопросам, как экономическая кооперация Дальневосточного региона России с соседними странами, роль дальневосточных транспортных коридоров для Азиатско-Тихоокеанского региона, создание международного медицинского кластера во Владивостоке, интеграция и энергетическое сотрудничество в АТР, освоение ресурсов Мирового океана. Также в рамках этого блока пройдут теледебаты и сессия Валдайского клуба по теме «Новая геополитика и политическая экономия Азии: возможности для России».

Отдельные направления экономики обсудят в рамках блока «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока». Участники сессий затронут темы лесопромышленных комплекс, сельского хозяйства, добычу и переработку полезных ископаемых, рыбную отрасль, нефтегазопереработку, марикультуру, геологоразведку, потенциал ювелирной промышленности.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в этом году Восточный экономический форум посетят главы государств, представители бизнеса, иностранные инвесторы. В частности, в приморскую столицу приедет японский премьер Синдзо Абэ. Возможность принять участие в форуме рассматривает президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Кроме того, президент России, который сам никогда не пропускает ВЭФ, лично пригласил в столицу Приморья председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, причём, в качестве главного гостя. Есть вероятность того, что в Россию на ВЭФ приедет даже северокорейский лидер Ким Чен Ын. Как стало известно, Юрий Трутнев пригласил на ВЭФ и французов. Кроме того, в IV Восточном экономическом форуме примет участие делегация индийского бизнес-сообщества, которую возглавит Министр промышленности и торговли Индии Суреш Прабху. Также приглашение на Восточный экономический форум получил и президент Филиппин Родриго Дутерте.

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