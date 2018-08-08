Опубликована деловая программа четвёртого ВЭФ

Источник: Восток Медиа

В программу включены панельные сессии, семь страновых бизнес-диалогов между Россией и Китаем, Индией, Республикой Корея, Японией, странами Ближнего Востока и Европы. Помимо этого, гостям форума предлагают принять участие в круглых столах по четырём основным направлениям: «Создание условий для жизни людей», «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги», «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока», «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества».

«Активность у нас традиционно выше прошлого года, у нас она каждый год высокая, но каждый последующий — ещё выше. Это значит, что форум востребован, а второе — это повышает нашу ответственность, потому что для нас принципиально проводить форум так, чтобы для людей это было полезно, эффективно, интересно. Мы никогда не повторяемся с повестками, в то же самое время всегда сохраняем определённую преемственность форума», — отметил вице-премьер — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

В пресс-службе минвостокразвития сообщили, что в блоке «Создание условий для жизни людей» участники встречи обсудят реализацию национальных проектов в сфере демографии, здравоохранения, культуры, образования и науки, жилья и городской среды на Дальнем Востоке. Также рассмотрят перспективы совершенствования рынка труда на Дальнем Востоке и способы освоения земли в рамках программы «Дальневосточный гектар».

В блок «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества» вошли деловые мероприятия по таким вопросам, как экономическая кооперация Дальневосточного региона России с соседними странами, роль дальневосточных транспортных коридоров для Азиатско-Тихоокеанского региона, создание международного медицинского кластера во Владивостоке, интеграция и энергетическое сотрудничество в АТР, освоение ресурсов Мирового океана. Также в рамках этого блока пройдут теледебаты и сессия Валдайского клуба по теме «Новая геополитика и политическая экономия Азии: возможности для России».

Отдельные направления экономики обсудят в рамках блока «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока». Участники сессий затронут темы лесопромышленных комплекс, сельского хозяйства, добычу и переработку полезных ископаемых, рыбную отрасль, нефтегазопереработку, марикультуру, геологоразведку, потенциал ювелирной промышленности.