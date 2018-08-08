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06:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мусор с берегов и дна Байкала убирают активисты ОНФ и спасатели

Пятидневную профилактическую акцию по уборке прибрежной зоны озера Байкал проводят иркутские активисты Общероссийского народного фронта совместно с сибирским региональным центром МЧС. Как сообщает 8 августа 2018 года отделение ОНФ в Иркутской области, её участники уже очистили от мусора побережье Куркутского залива. За первый день с берега озера вывезли два грузовика мусора. Всего в течение всей акции около 1 тыс. человек будут заниматься обеспечением безопасности и чистоты Байкала и прибрежной территории.

«В первый день в акции на берегах Байкала как в Иркутской области, так и в Республике Бурятия приняли участие более 300 волонтеров, — сообщил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Николай Будуев. — Представители ОНФ, спасатели и волонтеры убирали от мусора места массового отдыха, в результате с берега озера было вывезено две грузовых машины с наполненными мешками». Он напомнил, что в указе президента РФ уделено внимание всем наиболее важным экологическим вопросам, в том числе и водным объектам и особый акцент сделан на оздоровлении озера Байкал.

На ближайшие пять дней водолазы Байкальского и Сибирского поисково-спасательных отрядов МЧС России очистят от мусора дно Байкала. Совместно с МЧС иркутские активисты ОНФ примут участие в рейдах Госинспекции по маломерным судам в акватории Байкала. Госинспекторы по пожарному надзору также проверят прибрежные турбазы на предмет пожарной безопасности.

Вместе с местными властями и представителями ОНФ спасатели проверят безопасность туристических маршрутов. Активисты ОНФ и представители МЧС раздадут отдыхающим листовки о правилах безопасного поведения на воде и оказании первой помощи пострадавшим. В рамках акции также пройдут спортивные соревнования и состоится подведение итогов конкурса ОНФ на лучший плакат «Безопасность на воде». Победившие работы используют в качестве материалов для профилактических акций МЧС на водных объектах.

По информации МЧС, ежегодно на Байкале отдыхают около 2 млн туристов, большинство которых предпочитает дикий отдых. «Туристы не регистрируют маршруты, не оснащены и не экипированы для условий дикой природы, не получают необходимый инструктаж, не соблюдают меры безопасности и к тому же сами становятся источником загрязнения природы. Как результат — часто попадают в сложные ситуации. Это неоправданный риск», — заявил начальник Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России, генерал-лейтенант Сергей Диденко.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Иркутской области Елена Зубун поблагодарила волонтеров — участников акции. Она напомнила, что 2018 год в России объявлен Годом добровольца, и отметила, что такие акции стали традицией для ОНФ, а число их участников постоянно растет.

Напомним, в 2017 году активисты ОНФ уже проводили масштабную акцию по уборке береговой линии Байкала, а также самого озера с участием водолазов. Тогда десяткам добровольцев удалось собрать несколько сотен килограммов различного мусора, который затем отправили на перерабатывающие предприятия.

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