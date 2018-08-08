Проекты для развития донорского движения составят волонтёры на Ольхоне

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Как сообщает 8 августа пресс-служба правительства Иркутской области, в форуме примут участие 200 волонтёров и активистов донорского движения, доноры и сотрудники станций переливания крови. Цель форума — создание первой межрегиональной площадки для обучения, обмена опытом, создания новых проектов в области развития донорского движения и системы подготовки молодежи для их реализации.

Участники форума будут жить в поселке Харанцы в палаточном лагере «Содружество». В программе форума — проектирование в группах, лекции приглашенных специалистов, экологические уборки, туристические и развлекательные мероприятия.

Форум пройдёт в рамках проекта «Я — молодой донор». Проект в Республике Бурятия, Иркутской области и Забайкальском крае реализует Иркутский областной комитет «Российского союза молодежи» совместно со Службой крови с помощью гранта президента РФ на развитие гражданского общества.

«Российский союз молодежи» занимается пропагандой донорства уже десять лет, — подчеркнул министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов. — Благодаря этому молодых доноров крови в возрасте до 30 лет становится все больше и больше, молодежь сознательно принимает решение стать донорами.