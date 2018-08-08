Проекты для развития донорского движения составят волонтёры на Ольхоне
I межрегиональный форум активистов донорского движения «Волонтеры донорства» пройдет на острове Ольхон
I межрегиональный форум активистов донорского движения «Волонтеры донорства» пройдет на острове Ольхон
Как сообщает 8 августа
Участники форума будут жить в поселке Харанцы в палаточном лагере «Содружество». В программе форума — проектирование в группах, лекции приглашенных специалистов, экологические уборки, туристические и развлекательные мероприятия.
«Российский союз молодежи» занимается пропагандой донорства уже десять лет, — подчеркнул министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов. — Благодаря этому молодых доноров крови в возрасте до 30 лет становится все больше и больше, молодежь сознательно принимает решение стать донорами.
Справка. Социальный проект «Я — молодой донор» получил в 2018 году грант президента в 7,3 млн рублей. Проект реализуется в Иркутске, Братске, Ангарске,