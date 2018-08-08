Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Старик не в себе»: Панин и другие звезды о разводе Петросяна
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
Звезду «Папиных дочек» Дарью Мельникову заподозрили в беременности
Как устроен Собор Василия Блаженного: инфографика
Японцы предложили свадебные наряды для ролевых игр
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Daily Express в шоке от заявления Лаврова
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер покатались на самокатах
Японцы предложили свадебные наряды для ролевых игр
Фильмы, созданные Жигуновым, переданы судом в залог - СМИ
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
06:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Проекты для развития донорского движения составят волонтёры на Ольхоне

I межрегиональный форум активистов донорского движения «Волонтеры донорства» пройдет на острове Ольхон 9—13 августа 2018 года.

Источник: Reuters

Как сообщает 8 августа пресс-служба правительства Иркутской области, в форуме примут участие 200 волонтёров и активистов донорского движения, доноры и сотрудники станций переливания крови. Цель форума — создание первой межрегиональной площадки для обучения, обмена опытом, создания новых проектов в области развития донорского движения и системы подготовки молодежи для их реализации.

Участники форума будут жить в поселке Харанцы в палаточном лагере «Содружество». В программе форума — проектирование в группах, лекции приглашенных специалистов, экологические уборки, туристические и развлекательные мероприятия.

Форум пройдёт в рамках проекта «Я — молодой донор». Проект в Республике Бурятия, Иркутской области и Забайкальском крае реализует Иркутский областной комитет «Российского союза молодежи» совместно со Службой крови с помощью гранта президента РФ на развитие гражданского общества.

«Российский союз молодежи» занимается пропагандой донорства уже десять лет, — подчеркнул министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов. — Благодаря этому молодых доноров крови в возрасте до 30 лет становится все больше и больше, молодежь сознательно принимает решение стать донорами.

Справка. Социальный проект «Я — молодой донор» получил в 2018 году грант президента в 7,3 млн рублей. Проект реализуется в Иркутске, Братске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Саянске, Тулуне, Шелехове, Чите и Улан-Удэ. Он направлен на вовлечение молодежи в добровольное донорское движение через участие в мероприятиях и через опыт волонтерской деятельности, направленной на пропаганду донорства крови и увеличения кратности и стабильности сдачи крови.

Все новости региона
Госдеп призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
В Крыму нашли затонувшее римское судно
Ученые раскрыли причину высокой смертности мужчин в России
Сергей Иванов рассказал о секретном плане по Грузии в 2008 году
На чем построена система обвинений против Москвы
ВВС Испании случайно запустили ракету в сторону Эстонии
Эксперты выяснили, где находятся самые грибные места страны
Спорт
Московский «Спартак» начинает выступление в Лиге чемпионов Встреча, которая пройдет на поле соперника в Салониках, станет для российской команды дебютной в нынешнем еврокубковом сезоне
Hi-Tech
Из космоса пришел загадочный сигнал Его источник неизвестен.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь