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07:50 (мск), источник: Kazinform

Пропавшую 16-летнюю девушку из Акмолинской области нашли в Шымкенте

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Акмолинские полицейские обнаружили место нахождения пропавшей 16-летней Дианы Турганбаевой из поселка Косшы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Полицейскими региона, родственниками девушки и волонтерами Астаны Rina.kz велись поиски 16-летней Дианы Турганбаевой из поселка Косшы (Лесная Поляна), которая в обеденное время 3 августа уехала на велосипеде в магазин и не вернулась.

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Как говорится в распространенном волонтерами Астаны Rina.kz сообщении, вместе с пропавшей из дома исчезли также некоторые вещи девушки -родные недосчитались лимонной майки и черного платья.

По информации пресс-службы ДВД Акмолинской области, поиски пропавшей накануне своего 16-летия девушки велись два дня. Диана «засветилась» при использовании электронной карточки маршрутного автобуса в Астане.

«Оперативники пошли по пути ее следования и выяснили, на какой автобус села девушка. Она доехала до вокзала “Нурлы жол”. Проверив по базе, полицейские установили, что девушка взяла билет до Шымкента. Там ее и нашли у родственников», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, деньги в размере 30 тысяч тенге девушка взяла дома у матери.

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