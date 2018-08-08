Астану предложили разделить на шесть ориентировочных районов

Столичным улицам предлагают присвоить индивидуальные коды и индексы. Данный проект был озвучен и рассмотрен на заседании градостроительного совета, передает abctv.kz со ссылкой на столичный Центр урбанистики.
В Астане рассмотрели проектный план по присвоению индивидуальных кодов и индексов улицам столицы, а также приняли решение о начале работ, путем постепенной индексации городских проспектов и улиц.
Идентификационные префиксы или QR-коды — это код улицы, другими словами, индивидуальный буквенно-цифровой почтовый индекс для более точной и быстрой ориентации по городу. Планируется, что проект значительно облегчит работу многих городских служб: экстренных служб, таксистов, курьеров и почтальонов, а также сможет упростить поиск нужных локаций и улиц жителями и гостями столицы в любое время дня и суток.
«Процесс присвоения индексов улицам заключается в разделении города на шесть ориентировочных районов. Районы будут включать правый берег — запад, центр, восток и, соответственно, левый берег — запад, центр, восток. Границы разделения соответствуют естественным природным границам, таким как реки Есиль, Сарыбулак, Акбулак, озеро Талдыколь и канал Нура-Ишим», — сообщили спикеры на заседании градостроительного совета.
В Центре урбанистики г. Астаны отметили, что человек по индексу улицы сможет быстро сориентироваться, в каком районе города он находится, какая улица ему нужна, ее примерное расположение и как быстрее до нее добраться. А также с помощью мобильных приложений проложить нужный ему маршрут.
«Индексы намного удобнее, потому как многие люди путаются в названиях или не запоминают их. Например, есть вертикальные и горизонтальные улицы. Они имеют определенный порядок — одни четные улицы, другие нечетные. В названии улицы сначала будет идти префикс улицы и цифровой показатель, например, если четный, то 2, 4, 6… То есть прослеживается логика, что следующая улица после 6 будет 8. Это работает на ориентир и префикс дает понятие, в какой части города ты находишься. Это очень удобно для пешеходов и для автомобилистов», — отметил в своем выступлении заместитель руководителя Центра урбанистики Асхат Садуов.
Он также дополнил, что для ориентирования будут добавлены понятные обозначения. В качестве префиксов будут использоваться известные людям четыре стороны света.
«Есть два варианта наименований секторов: с казахским обозначением и английским. К примеру, на английском N — North, S — South и так далее. Лучше использовать названия сторон света на английском языке, поскольку они устоявшиеся и были бы понятны также иностранцам, приезжающим в гости в столицу. Названия улиц остаются пока прежние, добавляется лишь дополнительный слой. У людей будет дополнительный выбор — ориентироваться по названию улицы привычным способом или по префиксу для новых жителей и гостей столицы», — уточнил заместитель руководителя столичного Центра урбанистики.