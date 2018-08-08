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07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове временно закрыли сельхозпредприятие из-за антисанитарии

Предприятие расположено в Кемерове на проспекте Шахтеров.

В Кемерове Роспотребнадзор временно закрыл сельхозпредприятие.

По сообщению пресс-службы ведомства, сельхозпредприятие находится на проспекте Шахтеров в Кемерове. В ходе проверки специалисты выявили многочисленные нарушения требований санитарных норм.

Так, на предприятии отсутствует моечное отделение для проведения санитарной обработки инвентаря, нет специального стеллажа и стойки для хранения оборудования. Не обрабатывается уборочный инвентарь, не проводится централизованная стирка санитарной одежды. Кроме того, в смывах специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

В отношении юридического лица был составлен протокол об административном нарушении и временном запрете деятельности. Рудничный районный суд Кемерова назначил наказание в виде запрета деятельности на срок 30 суток.

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