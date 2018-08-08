В Кемерове временно закрыли сельхозпредприятие из-за антисанитарии

В Кемерове Роспотребнадзор временно закрыл сельхозпредприятие.

По сообщению пресс-службы ведомства, сельхозпредприятие находится на проспекте Шахтеров в Кемерове. В ходе проверки специалисты выявили многочисленные нарушения требований санитарных норм.

Так, на предприятии отсутствует моечное отделение для проведения санитарной обработки инвентаря, нет специального стеллажа и стойки для хранения оборудования. Не обрабатывается уборочный инвентарь, не проводится централизованная стирка санитарной одежды. Кроме того, в смывах специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки.