В Кемерове временно закрыли сельхозпредприятие из-за антисанитарии
Предприятие расположено в Кемерове на проспекте Шахтеров.
Предприятие расположено в Кемерове на проспекте Шахтеров.
В Кемерове Роспотребнадзор временно закрыл сельхозпредприятие.
По сообщению
Так, на предприятии отсутствует моечное отделение для проведения санитарной обработки инвентаря, нет специального стеллажа и стойки для хранения оборудования. Не обрабатывается уборочный инвентарь, не проводится централизованная стирка санитарной одежды. Кроме того, в смывах специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки.
В отношении юридического лица был составлен протокол об административном нарушении и временном запрете деятельности. Рудничный районный суд Кемерова назначил наказание в виде запрета деятельности на срок 30 суток.