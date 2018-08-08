Ракету-носитель «Ангара» предложили сделать многоразовой
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российскую
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российскую
Ранее сообщалось, что производитель «Ангары» Центр Хруничева представил в головной научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш концепцию многоразовой
«Конкретные предложения заключаются в спасении всей связки ускорителей первой и второй ступеней с помощью
Как у Илона Маска.
Согласно концепции Медведева, после старта связка первой и второй ступени (четыре боковых блока первой ступени и центральный блок второй ступени) без разделения друг от друга, как должно быть при пуске «одноразовой» «Ангары», продолжают лететь до момента отделения от них третьей ступени с космическим аппаратом.
Затем третья ступень продолжает полет по своей программе, а связка из первой и второй ступеней выдает тормозной импульс, разворачивается в воздухе и летит двигателями вниз. Перед посадкой центральный блок включает двигатель на торможение и ракета «садится» на выдвижные опоры как у ракеты Falcon 9 от SpaceX.
Создание многоразовый версии «Ангары», отмечает Медведев, потребует ее конструкторской переделки, дооснащения носителя посадочными опорами, системой управления при посадке, дополнительными системами теплозащиты. Это все увеличит массу ракеты на 12 процентов. Плюс, само возвращение ракеты потребует около 7 процентов от общих объемов топлива в носителе. После доработки многоразовая «Ангара-А5В» сможет выводить с космодрома Восточный 26−27 тонн, а не 37 тонн, как в одноразовом варианте.
В своей статье Медведев ведет речь только об «Ангаре-А5В» и «Ангаре-А3В», третья ступень которых должна быть водородной, то есть иметь повышенную грузоподъемность. Это, полагает генконструктор, должно компенсировать снижение грузоподъемности ракеты
Приземлять ракету предлагается на плавучую платформу в Охотском море в 1360 километрах от космодрома. В случае, если многоразовая «Ангара» будет приземляться на космодроме Восточный, то есть на месте запуска, ее грузоподъемность снизится сразу на 40−50% от потенциально возможных 37 тонн, отмечает Медведев.
«После приземления на посадочную площадку (либо стационарную, если место падения находится на суше, например, в районе старта, либо плавучую, если место падения находится на водной поверхности), расположенную по направлению трассы, связка ускорителей проходит первичное послеполетное обслуживание, а затем транспортируется в район космодрома Восточный для ее подготовки к следующему пуску», — говорится в статье.
Цена вопроса.
Благодаря многоразовости, стоимость выведения груза с помощью «Ангары» на низкую орбиту (200 километров) может быть снижена на 33−37% по сравнению с одноразовым пуском, а на геостационарную орбиту (36 тысяч километров) на 22−27%.
«Следует отметить, что такое значительное снижение удельной стоимости пуска
Генконструктор отмечает, что для создания конкурентоспособных отечественных средств выведения среднего и тяжелого классов «необходима скорейшая детальная проработка предприятиями и головными институтами
Ракета «Ангара».
«Ангару» запускали всего два раза, оба — с космодрома Плесецк. Первый раз — в легком исполнении в июле 2014 года. Во второй раз испытали тяжелую «Ангару-А5» в декабре 2014 года. Как сообщалось, очередной запуск состоится в этом году, но может быть проведен и в следующем.
Как сообщал недавно глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, серийное производство новых
В семейство входят носители легкого класса «Ангара-1.2», среднего — «Ангара-А3», тяжелого — «Ангара-А5» (с модификациями «А5М» (модернизированная) и «А5П» (пилотируемая)), а также повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В». Ранее планировалось, что ракета среднего класса «Ангара-А3» создаваться не будет.
Другие проекты.
В настоящее время возвращаемые ступени в своих ракетах используют только американские компании Blue Origin и SpaceX. Они возвращаются на Землю и совершают посадку на своих ракетных двигателях.
О возможности создания своей многоразовой версии ракеты среднего класса «Союз-5SL» заявила групп S7, владеющая проектом «Морской старт». Проект многоразовой ракеты «Корона» разрабатывают также в Государственном космическом центре имени Макеева.
В апреле, находясь на должности