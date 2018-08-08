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07:23 (мск), источник: АиФ Иркутск

Дворы Академгородка в Иркутске преобразятся

Там заменят асфальт, проведут озеленение и установят скамейки.

Благоустройство дворов началось в микрорайоне Академгородок в Иркутске. Там планируют привести в порядок 11 дворов, которые много лет не видели ремонта, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Ранее провести в Академгородке ремонт по какой-либо программе не могли, потому что земля находилась в федеральной собственности, но в 2017 году земли размежевали и передали участки в общедолевую собственность жителей, что позволило включить их дворы в федеральный проект «Формирование комфортной городской спреды».

Как отметила председатель совета дома № 293 Наталья Иванова, дворам и домам в Академгородке 52 года и за все это время в них ни разу не делали ремонт. Теперь во дворах по адресам Лермонтова, 293, 301, 305 и 327 заменят асфальт, сделают бордюры и тротуары, вырубят старые и высадят новые зеленые насаждения, обустроят газоны, установят урны и скамейки. Кроме того, по просьбам жителей во дворах появятся детские площадки с резиновым покрытием, альпийские горки, беседки и шахматные столы.

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