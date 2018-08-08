Производить платежи можно будет с помощью номера телефона

В скором времени при Национальном банке Республики Казахстан будет создана система, с помощью которой можно будет производить платежи между клиентами банков только лишь по номеру мобильного телефона. Об этом уже было заявлено ранее главой финансового регулятора Данияром Акишевым. В ближайшее время Национальный банк планирует провести тестирование данного проекта с банками, которые заинтересованы в этом. Систему в пилотном режиме запустят в третьем квартале этого года, передает Sputnik.

«Для удобства клиентов платежи в рамках этой системы будут проводиться по упрощенным реквизитам (номер мобильного телефона, иной идентификатор) в режиме реального времени и круглосуточно. Платежи будут проводиться в тенге и сразу зачисляться получателю», — сообщили в Нацбанке.

Номер мобильного телефона, который укажут клиенты, будет привязан к инструменту оплаты — банковскому счету, платежной карточке либо же электронному кошельку. Тарифы за пользование сервисом моментальных платежей каждый банк установит самостоятельно.

Уже сегодня клиенты Altyn bank могут совершать друг другу переводы по номеру мобильного телефона без комиссии. Однако банк ставит себе цель сделать эту услугу возможной и для клиентов других банков. Также среди целей разработка персонального помощника, который дает советы по финансовым вопросам, и, конечно же, дальнейшее совершенствование банковских продуктов. Данные удобства, по словам экспертов, позволяют и будут позволять клиентам банков более эффективно распоряжаться своими временем и средствами. Это обеспечит безопасность и комфорт в управлении своими финансами.

К слову, казахстанские банки не единственные, кто собирается внедрять данное нововведение. К примеру, такие российские банки, как Сбербанк и «Тинькофф банк» также тестируют сервис карточных переводов между банками по номеру мобильного телефона. Подобный сервис переводов между картами с помощью номера телефона в апреле этого года запустила международная платежная система Mastercard, Visa также заявляла о возможности перехода на такую систему.