Мэр Еремин оценил красивый «маяк» на проспекте Мира
В центре Красноярска появилась первая высотка с подсветкой. Это административное здание Красноярской железной дороге по проспекту Мира, 156.
В центре Красноярска появилась первая высотка с подсветкой. Это административное здание Красноярской железной дороге по проспекту Мира, 156.
Видео подсвеченной высотки мэр города Сергей Еремин выложил накануне вечером в своем Instagram.
«Красноярск постепенно зажигает огни! Уже можно полюбоваться первыми результатами контурной подсветки видовых зданий. Административный офис Красноярской железной дороги теперь напоминает маяк, который в дальнейшем гармонично впишется в общую обновленную атмосферу проспекта Мира. Спасибо за поддержку и вклад в благоустройство родного города нашим партнерам — железнодорожникам», — отметил глава города.
Подсветкой здания занималась компания РЖД. Красноярцы в комментариях к видео поддержали инициативу и предложили свои варианты размещения подсветки на других зданиях Красноярска.
Напомним, до конца сентября в центре города планируют смонтировать подсветку еще на 18 зданиях.