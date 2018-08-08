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10:49 (мск), источник: НИА Красноярск

Мэр Еремин оценил красивый «маяк» на проспекте Мира

В центре Красноярска появилась первая высотка с подсветкой. Это административное здание Красноярской железной дороге по проспекту Мира, 156.

Источник: НИА Красноярск

Видео подсвеченной высотки мэр города Сергей Еремин выложил накануне вечером в своем Instagram.

«Красноярск постепенно зажигает огни! Уже можно полюбоваться первыми результатами контурной подсветки видовых зданий. Административный офис Красноярской железной дороги теперь напоминает маяк, который в дальнейшем гармонично впишется в общую обновленную атмосферу проспекта Мира. Спасибо за поддержку и вклад в благоустройство родного города нашим партнерам — железнодорожникам», — отметил глава города.

Подсветкой здания занималась компания РЖД. Красноярцы в комментариях к видео поддержали инициативу и предложили свои варианты размещения подсветки на других зданиях Красноярска.

Напомним, до конца сентября в центре города планируют смонтировать подсветку еще на 18 зданиях.

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