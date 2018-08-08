Короткий путь — последний. Очередная фура «влетела» в стелу у Новокузнецка

2 августа огромный большегруз на скорости врезался в новую стелу при въезде в Новокузнецк. Водитель погиб на месте. Тонны алкогольного груза разбросало по смотровой площадке. Стелу искорёжило, кабину смяло. В подробностях разбиралась корреспондент «АиФ в Кузбассе».

Что случилось?

Фура DAF врезалась в стелу в 9:30 часов. Она ехала под уклон со стороны деревни Костёнково и, как пишут полицейские о предварительной причине аварии, водитель грузовика не справился с управлением.

Водитель из Омска вёз тонны алкоголя. Разбитое стекло, бутылки, коробки разбросало. От удара смяло не только кабину, но и часть фургона. Спасателям МЧС пришлось вырезать грузовик из стелы. Утром на трассе не было машин, а у стелы — ни молодожёнов, ни туристов. А вообще это традиционное свадебное место.

И аварии здесь уже стали печальной традицией. Так, осенью в 2015 году КамАЗ снёс лавочки у монумента. Весной 2016 года другой грузовик врезался в сам монумент. Осенью этого же года водитель КамАЗа на этом же Т-образном перекрёстке на полной скорости врезался в легковушку и убил её водителя, покалечил пассажира. В феврале 2017 года водитель большегруза на этом спуске не справился с управлением, наехал на бордюр, врезался в столб и перевернулся. Пострадали и водитель, и пассажир.

В новой стеле жители видят траурные цвета — чёрный и красный, называя её «стелой слёз и страданий».

«В этом месте с Костёнково в город идёт затяжной спуск, — рассказывает водитель-дальнобойщик Дмитрий Черемнов. — А после него почти что под прямым углом поворот, развязки нет. Мы, местные, знаем эту дорогу хорошо, поэтому не разгоняемся, держим машину, чтобы вовремя затормозить. Лишний раз там не ездим. А иногородним водителям дорогу прокладывает навигатор, и это самый короткий путь. Что интересно, он дорогу рисует только по костёнковскому подъёму, не предлагая более безопасный прямой путь по низу. А если ты не местный, то и едешь по навигатору. Плохо то, что при спуске у водителя, который не знает этой дороги, появляется ложное ощущение, что дорога прямая и не такая крутая. Он разгоняется, а потом не успевает тормозить. Вполне возможно, что и тормоза перегрелись. Скорости прибавляет и вес перегруженной фуры».

Как проблему решают?

Как сообщила ведущий специалист управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Новокузнецка Мария Абдуллина, после смертельной аварии 2016 года на участке областной дороги Новокузнецк-Костёнково с осени этого года стоят дорожные знаки, запрещающие движение грузовиков. Соответствующие информационные аншлаги также выставлены вдоль проезжей части. Однако, как утверждают местные водители, этот знак постоянно убирают неизвестные. Жители деревни Костёнково рассказали, что в день аварии никакого запрещающего знака там не было. А вообще был такой знак. «После установки этого знака въехать в Новокузнецк стало большой проблемой, — продолжает Дмитрий Черемнов. — Появились большие пробки перед переездом на железнодорожные пути в селе Калачёво. Этот переезд уже давно не справляется с потоком машин! В часы пик там может скапливаться больше 50 автомобилей. Возможно, что водитель решил избежать пробки и поехал по Костёнковской трассе. Тем более, что знак этот постоянно кто-то сносит».

Павел Веселов

«Пока не известно, что произошло с водителем или машиной, но ловушки в конце этого спуска могли бы спасти жизни людей, — комментирует ситуацию водитель-дальнобойщик Павел Веселов. — А вообще вместо перекрёстка здесь нужно делать хорошую развязку. Да и почему бы не установить на опасном участке предупреждающие плакаты, которые есть при проезде на Уральские горы: “Водитель, впереди крутой спуск, остановись, проверь тормоза!” Или, в конце концов, светоотражающую разметку с предупреждением».