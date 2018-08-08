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08:16 (мск), источник: Sputnik.by

Дело о гибели рядового Коржича суд начнет рассматривать 8 августа

Обвиняемыми в доведении до самоубийства проходят трое сержантов, дело составляет более 50 томов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Минский областной суд в среду начнет рассмотрение уголовного дела о гибели в учебном центре в Печах солдата-срочника Александра Коржича, сообщили Sputnik в Верховном суде.

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Тело рядового Коржича обнаружили со связанными ногами и надетой на голову майкой 3 октября 2017 года в подвале медицинской роты воинской части, расположенной в Печах. По факту гибели было возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят трое сержантов. Им предъявлено обвинение в превышении власти, которое повлекло тяжкие последствия, а именно доведение до самоубийства.

Мать Коржича не согласна с квалификацией, она считает, что ее сына убили в части. Дело расследовал Центральный аппарат Следственного Комитета Беларуси.

Генеральная прокуратура передала дело в Верховный суд в начале июля.

«8 августа в 11:00 в выездном судебном заседании в здании суда Московского района начнется судебное разбирательство по уголовному делу по факту смерти Коржича в отношении троих военнослужащих, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 430 и ч. 3 ст. 455 Уголовного кодекса Беларуси», — заявили в среду в Верховном суде.

По делу Коржича проходит около 50 свидетелей, уголовное дело составляет более 50 томов.

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