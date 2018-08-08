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08:05 (мск), источник: 365info.kz

В «Болашак» смягчат требования к знанию иностранных языков

Новшество не касается английского языка.

Для претендентов на международную стипендию президента РК «Болашак» смягчат требования к знанию иностранных языков. Об этом сообщают в АО «Центр международных программ».

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Согласно поправкам в нормативно-правовой акт, минимальный уровень знания языка для получения стипендии составит:

для немецкого Goethe-Zertifikat А1, DAAD 5.0 из 10;.

французского TCF 100, DELF A1; корейского TOPIK (level 1);.

японского Nouryekushiken (5 уровень).

Стипендиатам предоставляется возможность прохождения годичного языкового курса в Австрии, Германии, Швейцарской Конфедерации немецкого языка, Франции, Корее и Японии.

Когда изменения вступят в силу, пока не сообщается.

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