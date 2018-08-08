В «Болашак» смягчат требования к знанию иностранных языков
Новшество не касается английского языка.
Новшество не касается английского языка.
Для претендентов на международную стипендию президента РК «Болашак» смягчат требования к знанию иностранных языков. Об этом сообщают в АО «Центр международных программ».
Согласно поправкам в
для немецкого
французского TCF 100, DELF A1; корейского TOPIK (level 1);.
японского Nouryekushiken (5 уровень).
Стипендиатам предоставляется возможность прохождения годичного языкового курса в Австрии, Германии, Швейцарской Конфедерации немецкого языка, Франции, Корее и Японии.
Когда изменения вступят в силу, пока не сообщается.