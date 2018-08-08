Туристов просят регистрироваться при въезде на Ольхон — прокуратура

Источник: РИА "Новости"

Туристам, желающим посетить Ольхон, с 3 августа 2018 года необходимо регистрироваться при въезде на остров. Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщила исполнительный директор Сибирской Байкальской Ассоциации туризма Анна Сёмина.

Алгоритм регистрации опубликован на сайте СБАТ. Для регистрации перед паромной переправой установлена большая юрта. Всех туристов, как самостоятельных, так и тех, кто путешествует в составе групп, просят зайти в это здание и сообщить сотрудникам дату въезда, число туристов, вид техники, на котором планируется заехать на остров, а также указать те территории, которые путешественники собираются посетить. После этого туристам выдадут талон, который следует предъявить сотрудникам контроля перед въездом на паром. Этот документ необходимо сохранить до конца путешествия и показать при возвращении с острова.

С инициативой ввести такую процедуру выступила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Как рассказала корреспонденту «АиФ-Иркутск» прокурор отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Надежда Шергина, регистрация необходима для того, чтобы получить точные данные о числе туристов, которые посещают Ольхон, и как следствие минимизировать антропогенную нагрузку на уникальные экологические системы острова.

Надежда Шергина уточнила, что ответственности за отсутствие талона не предусмотрено, так как пока регистрация проходит в тестовом режиме, однако, возможно, в следующем году она появится.

Также прокурор напомнила, что посещение Национального парка (а это вся территория острова за исключением муниципальных образований, в том числе Хужира) возможно только после оформления разрешения, которое выдают сотрудники Нацпарка в Иркутске (ул. Байкальская, д.291Б), или в посёлке Хужир, (ул. Байкальская, д.50). За нахождение на территории Национального парка без разрешения туристам грозит административная ответственность.