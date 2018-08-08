Туристов просят регистрироваться при въезде на Ольхон — прокуратура
Во время регистрации необходимо указать в том числе территорию, которую планируется посетить на острове.
Во время регистрации необходимо указать в том числе территорию, которую планируется посетить на острове.
Туристам, желающим посетить Ольхон, с 3 августа 2018 года необходимо регистрироваться при въезде на остров. Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщила исполнительный директор Сибирской Байкальской Ассоциации туризма Анна Сёмина.
Алгоритм регистрации опубликован на сайте СБАТ. Для регистрации перед паромной переправой установлена большая юрта. Всех туристов, как самостоятельных, так и тех, кто путешествует в составе групп, просят зайти в это здание и сообщить сотрудникам дату въезда, число туристов, вид техники, на котором планируется заехать на остров, а также указать те территории, которые путешественники собираются посетить. После этого туристам выдадут талон, который следует предъявить сотрудникам контроля перед въездом на паром. Этот документ необходимо сохранить до конца путешествия и показать при возвращении с острова.
Надежда Шергина уточнила, что ответственности за отсутствие талона не предусмотрено, так как пока регистрация проходит в тестовом режиме, однако, возможно, в следующем году она появится.
Также прокурор напомнила, что посещение Национального парка (а это вся территория острова за исключением муниципальных образований, в том числе Хужира) возможно только после оформления разрешения, которое выдают сотрудники Нацпарка в Иркутске (ул. Байкальская, д.291Б), или в посёлке Хужир, (ул. Байкальская, д.50). За нахождение на территории Национального парка без разрешения туристам грозит административная ответственность.
Кстати, о том, что прокуратура вышла с предложением регистрировать туристов, желающих отдохнуть на Ольхоне, «АиФ-Иркутск» сообщал ещё в июне.