Приморский «Луч» готовится к бою в Нижнем Новгороде
После нулевой ничьи с калининградской «Балтикой» 4 августа на своем поле сегодня приморские футболисты сыграют на выезде с «Нижним Новгородом».
После нулевой ничьи с калининградской «Балтикой» 4 августа на своем поле сегодня приморские футболисты сыграют на выезде с «Нижним Новгородом».
Встреча начнется в 19:00 по местному времени, когда во Владивостоке будет уже два часа ночи.
— Это будет вторая гостевая игра в рамках
По информации ФК «Луч», после четырех туров