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08:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Приморский «Луч» готовится к бою в Нижнем Новгороде

После нулевой ничьи с калининградской «Балтикой» 4 августа на своем поле сегодня приморские футболисты сыграют на выезде с «Нижним Новгородом».

Встреча начнется в 19:00 по местному времени, когда во Владивостоке будет уже два часа ночи.

— Это будет вторая гостевая игра в рамках ОЛИМП-Первенства ФНЛ сезона 2018−2019 годов. 8 августа подопечные Рустема Хузина сыграют в Нижнем Новгороде на 45-тысячном стадионе, принимавшем недавно матчи чемпионата мира-2018, — сообщила пресс-служба «Луча».

Болельщики увидят эту встречу в прямом эфире на официальном сайте ФНЛ. Судейскую бригаду возглавит 27-летний костромской арбитр Максим Чембулатов. Раньше он не работал ни на матчах «Луча», ни на матчах «Нижнего Новгорода».

По информации ФК «Луч», после четырех туров ОЛИМП-Первенства приморская команда имеет в своем активе 4 очка и занимает 15 место в турнирной таблице. У «Нижнего Новгорода» сейчас 8 очков, он замыкает квартет лучших команд лиги и считается у букмекеров фаворитом предстоящей встречи.

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