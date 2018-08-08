Приморский «Луч» готовится к бою в Нижнем Новгороде

Встреча начнется в 19:00 по местному времени, когда во Владивостоке будет уже два часа ночи.

— Это будет вторая гостевая игра в рамках ОЛИМП-Первенства ФНЛ сезона 2018−2019 годов. 8 августа подопечные Рустема Хузина сыграют в Нижнем Новгороде на 45-тысячном стадионе, принимавшем недавно матчи чемпионата мира-2018, — сообщила пресс-служба «Луча».

Болельщики увидят эту встречу в прямом эфире на официальном сайте ФНЛ. Судейскую бригаду возглавит 27-летний костромской арбитр Максим Чембулатов. Раньше он не работал ни на матчах «Луча», ни на матчах «Нижнего Новгорода».