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08:04 (мск), источник: VLADNEWS

Дело Игоря Пушкарёва: Очередное слушание пройдёт 8 августа в Москве

Показания дают свидетели обвинения.

Источник: VLADNEWS

В Тверском суде 8 августа Москвы состоится очередное слушание по существу дела экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва, бывшего директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова и ранее возглавлявшего компанию «Востокцемент» Андрея Пушкарёва.

На данном этапе процесса продолжается допрос свидетелей, заявленных стороной обвинения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва. Так, показания дали уже больше 30 свидетелей. Это сотрудники администрации Владивостока, холдинга «Востокцемент», МУПВ «Дороги Владивостока», представители городских общественных организаций, банковские служащие и другие. Подавляющее большинство свидетелей — жители Владивостока, показания они дают по видео-конференц-связи.

Всего по делу экс-главы приморской столицы проходят более 90 свидетелей. Завершат процесс прения сторон, после которых будет вынесено решение суда.

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