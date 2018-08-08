Дело Игоря Пушкарёва: Очередное слушание пройдёт 8 августа в Москве

На данном этапе процесса продолжается допрос свидетелей, заявленных стороной обвинения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва. Так, показания дали уже больше 30 свидетелей. Это сотрудники администрации Владивостока, холдинга «Востокцемент», МУПВ «Дороги Владивостока», представители городских общественных организаций, банковские служащие и другие. Подавляющее большинство свидетелей — жители Владивостока, показания они дают по видео-конференц-связи.