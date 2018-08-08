Умный город: Алматы продолжает создавать интеллектуальную городскую навигацию
Построение общегородской и информационной среды с широкими возможностями — одна из целей цифровизации.
Построение общегородской и информационной среды с широкими возможностями — одна из целей цифровизации.
Построение общегородской и информационной среды с широкими возможностями — одна из целей цифровизации.
В южной столице работают над проектом создания системы визуальной навигации нового поколения.
Навигационная и информационная инфраструктура — это язык, на котором город говорит с жителями и гостями. По словам специалистов, навигация открывает городу новые возможности: создает дополнительные точки притяжения, обозначает туристические маршруты, располагает к себе и вызывает доверие.
Как известно, на территории Алматы реализуется франчайзинговый проект по развитию Smart City. BillboardVideo Singapore является одной из передовых компаний, которая развивается в этом направлении. Компания создает лучшие Digital Signage решения для комфортного пребывания человека в городской среде, обеспечивая его нужной информацией в нужном месте в нужное время, улучшая архитектурный облик города.
На сегодняшний день BillboardVideo Singapore работает над проектом Smart city и создает интеллектуальную медиа платформу Интеллектуальной информационной
В 2016 году на казахстанский рынок цифровых носителей вышел Медиаборд, не имеющий аналогов в мире и обеспечивающий высокоэффективную систему отображения информации.
В Алматы рамках проекта Smart City была запущена интеллектуальная информационная навигационная система, состоящая из более 40 медиабордов, которая в режиме реального времени снабжает жителей Алматы необходимой информацией для комфортного передвижения по основным магистралям мегаполиса, включая скорость транспортного потока, информацию о заторах по пути движения, навигацию до ближайших объектов социального назначения, погоде, курсе валют и другую полезную информацию.
Медиаборд является главным элементом Интеллектуальной Медиаплатформы, имеющей единый центр управления. Он представляет собой
«В зависимости от разных категорий дорог, Медиаборды, по своему функционалу, подразделяются на три основные категории: магистральный, дорожный и уличный. Они позволят управлять маршрутным ориентированием в городе, будут предоставлять информацию о категории пробок и своевременно предупреждать участников дорожного движения о критических участках дороги, что значительно повысит безопасность движения. И такое информационное ассистирование водителя будет осуществляться на всем протяжении пути. Медиаборд может выдавать дополнительную информацию о близлежащих объектах и придорожной инфраструктуре с указанием расстояния и времени в пути. Он может управлять парковочными местами, предоставляя информацию о наличии свободных мест и правилах парковки», — проинформировали в компании BillboardVideo.
На сегодняшний день в Алматы имеются 70 мест для установки интерактивных медиабордов. Как сообщается, к концу 2018 года в городе планируют установить 150 медиабордов всех видов.
Согласно исследованиям экспертов, все созданные индустрии постепенно будут усиливаться в тренде цифровизации городского бизнеса.