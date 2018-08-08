Умный город: Алматы продолжает создавать интеллектуальную городскую навигацию

Источник: Newtimes.kz

Построение общегородской и информационной среды с широкими возможностями — одна из целей цифровизации.

Читайте также Астану предложили разделить на шесть ориентировочных районов

В южной столице работают над проектом создания системы визуальной навигации нового поколения.

Навигационная и информационная инфраструктура — это язык, на котором город говорит с жителями и гостями. По словам специалистов, навигация открывает городу новые возможности: создает дополнительные точки притяжения, обозначает туристические маршруты, располагает к себе и вызывает доверие.

Как известно, на территории Алматы реализуется франчайзинговый проект по развитию Smart City. BillboardVideo Singapore является одной из передовых компаний, которая развивается в этом направлении. Компания создает лучшие Digital Signage решения для комфортного пребывания человека в городской среде, обеспечивая его нужной информацией в нужном месте в нужное время, улучшая архитектурный облик города.

На сегодняшний день BillboardVideo Singapore работает над проектом Smart city и создает интеллектуальную медиа платформу Интеллектуальной информационной эко-системы города сети медиабордов. Проект осуществляется в рамках инвестиционного проекта Интеллектуальные информационные-навигационные транспортные системы г. Алматы.

В 2016 году на казахстанский рынок цифровых носителей вышел Медиаборд, не имеющий аналогов в мире и обеспечивающий высокоэффективную систему отображения информации.

В Алматы рамках проекта Smart City была запущена интеллектуальная информационная навигационная система, состоящая из более 40 медиабордов, которая в режиме реального времени снабжает жителей Алматы необходимой информацией для комфортного передвижения по основным магистралям мегаполиса, включая скорость транспортного потока, информацию о заторах по пути движения, навигацию до ближайших объектов социального назначения, погоде, курсе валют и другую полезную информацию.

Медиаборд является главным элементом Интеллектуальной Медиаплатформы, имеющей единый центр управления. Он представляет собой аппаратно-программный комплекс по обработке потоковой информации видеоаналитики и конструкцию со встроенным LED монитором.

«В зависимости от разных категорий дорог, Медиаборды, по своему функционалу, подразделяются на три основные категории: магистральный, дорожный и уличный. Они позволят управлять маршрутным ориентированием в городе, будут предоставлять информацию о категории пробок и своевременно предупреждать участников дорожного движения о критических участках дороги, что значительно повысит безопасность движения. И такое информационное ассистирование водителя будет осуществляться на всем протяжении пути. Медиаборд может выдавать дополнительную информацию о близлежащих объектах и придорожной инфраструктуре с указанием расстояния и времени в пути. Он может управлять парковочными местами, предоставляя информацию о наличии свободных мест и правилах парковки», — проинформировали в компании BillboardVideo.

На сегодняшний день в Алматы имеются 70 мест для установки интерактивных медиабордов. Как сообщается, к концу 2018 года в городе планируют установить 150 медиабордов всех видов.