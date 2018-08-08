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08:13 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко успешно преодолела первый круг турнира в Монреале

К середине первой партии Виктории Аазаренко удалось наладить свою силовую подачу, в то время как Кристина Младенович много ошибалась и не смогла устоять против мощных ударов соперницы.

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко успешно преодолела первый круг основного раунда крупного турнира в Монреале (призовой фонд более $2,8 млн), победив Кристину Младенович из Франции со счетом 6:0, 6:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Матч прошел при преимуществе белоруски. К середине первой партии Виктории Аазаренко удалось наладить свою силовую подачу, в то время как Кристина Младенович много ошибалась и не смогла устоять против мощных ударов соперницы. Во втором круге Виктория Азаренко встретится с Йоханной Контой из Великобритании.

После игры с Кристиной Младенович белоруска, которая испытывала проблемы со спиной на прошлой неделе, из-за чего снялась в ходе турнира в Сан-Хосе, отметила, что чувствует себя лучше и сконцентрирована на матчах. «Сейчас важно обратить внимание на свои кондиции, совершенствовать действия, и не важно, кто находится по другую сторону корта», — отметила Виктория Азаренко.

На пресс-конференции после игры журналисты поинтересовались у Виктории Азаренко, не сложно ли совмещать материнство и выступление в профессиональном туре. Теннисистка подчеркнула, что это непросто. Каждую свободную минуту она старается провести с сыном Лео. «Хочу быть примером ему, чтобы он видел, как важно быть трудолюбивым, дисциплинированным, решительным для достижения своей мечты, оставаясь при этом скромным», — рассказала Виктория Азаренко.

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