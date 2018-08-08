Виктория Азаренко успешно преодолела первый круг турнира в Монреале

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко успешно преодолела первый круг основного раунда крупного турнира в Монреале (призовой фонд более $2,8 млн), победив Кристину Младенович из Франции со счетом 6:0, 6:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Матч прошел при преимуществе белоруски. К середине первой партии Виктории Аазаренко удалось наладить свою силовую подачу, в то время как Кристина Младенович много ошибалась и не смогла устоять против мощных ударов соперницы. Во втором круге Виктория Азаренко встретится с Йоханной Контой из Великобритании.

После игры с Кристиной Младенович белоруска, которая испытывала проблемы со спиной на прошлой неделе, из-за чего снялась в ходе турнира в Сан-Хосе, отметила, что чувствует себя лучше и сконцентрирована на матчах. «Сейчас важно обратить внимание на свои кондиции, совершенствовать действия, и не важно, кто находится по другую сторону корта», — отметила Виктория Азаренко.