В Волгограде на участке Центральной набережной введут круговое движение

Схема движения изменится в связи с возросшей интенсивностью движения авто после строительства рокадной дороги.

Как сообщает пресс-служба мэрии, новая магистраль приняла на себя значительную часть трафика в Центральном районе города. Кроме того, по ней проходят маршруты общественного транспорта. Изменения позволят увеличить пропускную способность на данном участке улично-дорожной сети, а также сделает его более безопасным для проезда авто.

Скоро на пересечении улицы Комсомольской и Набережной 62-й Армии появятся соответствующие дорожные знаки, а также горизонтальная разметка и водоналивные блоки.

Часть новых знаков расположится на растяжках над дорогой при подъезде к развязке, часть будет установлена на стойках. Кроме того, дорожники установят дополнительные знаки разграничения движения по полосам, а также предписывающие знаки.