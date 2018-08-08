В Волгограде на участке Центральной набережной введут круговое движение
До конца лета на пересечении улицы Комсомольской и Набережной 62-й Армии в Центральном районе Волгограда введут круговое движение.
До конца лета на пересечении улицы Комсомольской и Набережной 62-й Армии в Центральном районе Волгограда введут круговое движение.
Схема движения изменится в связи с возросшей интенсивностью движения авто после строительства рокадной дороги.
Как сообщает
Скоро на пересечении улицы Комсомольской и Набережной 62-й Армии появятся соответствующие дорожные знаки, а также горизонтальная разметка и водоналивные блоки.
Часть новых знаков расположится на растяжках над дорогой при подъезде к развязке, часть будет установлена на стойках. Кроме того, дорожники установят дополнительные знаки разграничения движения по полосам, а также предписывающие знаки.
Напомним, ранее похожая схема движения была введена на улице Набережной 62-й Армии рядом с речпортом.