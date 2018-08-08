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08:08 (мск), источник: Восток Медиа

Приморью угрожает новый тропический шторм

На Приморье может обрушиться новый тропический шторм. Сейчас синоптики внимательно следят за его траекторией, сообщает РИА «Восток-Медиа».

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Источник: AP 2018

По данным портала «Примпогода», тайфун «Шаньшань» смещается над морской акваторией в северо-западном направлении и держит свой путь в сторону островов Японского архипелага.

Сегодня, 8 августа, тайфун обрушит проливные дожди на восточное побережье острова Хонсю. В дальнейшем он повернёт на северо-восток и продолжит смещаться вдоль острова со стороны Тихого океана. Это окончательная версия движения вихря, и с уверенностью можно сказать, что на погоду Приморского края тайфун «Шаньшань» никакого влияния не окажет.

Тем временем в Филиппинском море зародилась ещё одна тропическая депрессия. По предварительному прогнозу, в ближайшие сутки вихрь, углубляясь, будет смещаться в северо-восточном направлении. В дальнейшем он повернёт на северо-запад. Ориентировочно к выходным уже в стадии тропического шторма подойдёт к префектуре Окинава и обрушит на острова ливни и штормовой ветер. Затем выйдет в Восточно-Китайское и будет смещаться над его акваторией. Впоследствии вихрь снова поменяет направление и развернётся на север, северо-восток.

Предположительно в начале следующей недели он может выйти на акваторию Японского моря и оказать влияние на погоду Приморского края. Учитывая большую заблаговременность, эта траектория не окончательная и расчёты могут измениться. Поэтому о степени влияния тайфуна на погоду Приморского края говорить ещё рано. При поступлении новых данных информация о перемещении вихря будет уточняться.

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