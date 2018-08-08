Приморью угрожает новый тропический шторм
На Приморье может обрушиться новый тропический шторм. Сейчас синоптики внимательно следят за его траекторией, сообщает РИА «Восток-Медиа».
На Приморье может обрушиться новый тропический шторм. Сейчас синоптики внимательно следят за его траекторией, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным портала «Примпогода», тайфун «Шаньшань» смещается над морской акваторией в
Сегодня, 8 августа, тайфун обрушит проливные дожди на восточное побережье острова Хонсю. В дальнейшем он повернёт на
Тем временем в Филиппинском море зародилась ещё одна тропическая депрессия. По предварительному прогнозу, в ближайшие сутки вихрь, углубляясь, будет смещаться в
Предположительно в начале следующей недели он может выйти на акваторию Японского моря и оказать влияние на погоду Приморского края. Учитывая большую заблаговременность, эта траектория не окончательная и расчёты могут измениться. Поэтому о степени влияния тайфуна на погоду Приморского края говорить ещё рано. При поступлении новых данных информация о перемещении вихря будет уточняться.