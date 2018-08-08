В Красноярск из Греции доставлены святые мощи
Со 2 по 4 сентября в кафедральном соборе Покрова Божией Матери города Красноярска верующие смогут молитвенно приложиться к ковчегу с десницей святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца.
Со 2 по 4 сентября в кафедральном соборе Покрова Божией Матери города Красноярска верующие смогут молитвенно приложиться к ковчегу с десницей святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца.
Чтимая святыня доставлена в Красноярск с острова Керкира (Корфу; территория Греческой Республики) по инициативе Русской Православной Церкви и при поддержке благотворительного фонда имени святого равноапостольного князя Владимира, сообщает
С 24 августа по 2 октября испросить молитвенного заступничества у святителя Спиридона перед ковчегом с его десницей смогут православные из десяти городов нашей страны.
При жизни епископ Спиридон прославился многими чудесами. По его молитвам засуха сменялась дождями, судьи отменяли несправедливо вынесенные приговоры, исцелялись тяжелобольные и воскресали усопшие. В историю Церкви святитель также вошел как один из наиболее видных участников Первого Вселенского Собора в Никее, обличившего и ниспровергшего арианскую ересь.