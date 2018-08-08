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10:46 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярск из Греции доставлены святые мощи

Со 2 по 4 сентября в кафедральном соборе Покрова Божией Матери города Красноярска верующие смогут молитвенно приложиться к ковчегу с десницей святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца.

Источник: НИА Красноярск

Чтимая святыня доставлена в Красноярск с острова Керкира (Корфу; территория Греческой Республики) по инициативе Русской Православной Церкви и при поддержке благотворительного фонда имени святого равноапостольного князя Владимира, сообщает пресс-служба Красноярской епархии.

С 24 августа по 2 октября испросить молитвенного заступничества у святителя Спиридона перед ковчегом с его десницей смогут православные из десяти городов нашей страны.

При жизни епископ Спиридон прославился многими чудесами. По его молитвам засуха сменялась дождями, судьи отменяли несправедливо вынесенные приговоры, исцелялись тяжелобольные и воскресали усопшие. В историю Церкви святитель также вошел как один из наиболее видных участников Первого Вселенского Собора в Никее, обличившего и ниспровергшего арианскую ересь.

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